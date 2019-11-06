Общество
Дольщики снесенного в столице ЖК "Территория комфорта-1" получат новые квартиры в течение 2 лет
Екатерина Елисеева
Дольщики снесенного в столице ЖК "Территория комфорта-1" получат новые квартиры в течение 2 лет . Об этом сообщил заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Касательно ЖК "Территория комфорта-1", там более 500 дольщиков. Среди них есть люди, которые требуют, чтобы не дожидаясь завершения строительства, им выделили жилье в других объектах. Общая информация для всех – жилье все дольщики получат в данном новом жилом комплексе, когда мы введем его в эксплуатацию", – сообщил Кайсагалиев.

По его словам, строительство планируется завершить в течение двух лет.

"Строительные работы начнутся в следующем году, в январе-феврале. До конца года планируем полностью снести весь комплекс", – заключил он.

Напомним, жилой комплекс "Территория комфорта-1" начали возводить еще в 2004 году. Техническое обследование показало, что здание аварийное. По словам руководителя проекта по демонтажу ТОО "Нур Астана Курылыс" Алиакбара Умбеталина, бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам.

Строительные работы на ЖК "Территория комфорта-1" были приостановлены в 2017 году до получения разрешительной документации. Позже было принято решение снести проблемное ЖК.

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