Доля использования нацвалют в торговле внутри СНГ за 10 лет выросла в 5 раз

За последние 10 лет между странами СНГ доля использования национальных валют во взаимной торговле выросла более чем в пять раз, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
. Об этом сообщил председатель координационного совета Делового центра Финансово-банковского совета СНГ Анатолий Казаков, комментируя принятый в Казахстане на Совете глав правительств Содружества Независимых Государств план совместных действий по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере.
"10 лет назад доля национальных валют в экспортно-импортных операциях составляла 5%. Сегодня доля составляет свыше 25%, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - свыше 50%, а в торговых отношениях между Россией и Беларусью - еще более высокий процент. Пока эти цифры очень низкие. Для сравнения: благодаря тесной интеграции в Евросоюзе показатель составляет более 90%", - сказал Казаков.
Готовятся предложения для еще большего расширения использования нацвалют во взаимной торговле. "Это очень важно, так же, как и уменьшение наличного оборота, и повышение карточного оборота по расчетам", - отметил Казаков.
Председатель координационного совета рассказал о барьерах в торговле между странами СНГ. "Мы подписали договор о зоне свободной торговли, но там все еще сохраняются изъятия. Их ликвидация из режима свободной торговли и переход на свободное движение товаров, капитала и людских ресурсов серьезно увеличили бы объемы взаимной торговли. Нам нужно идти к уменьшению ограничений в торговле. Существует несколько десятков видов товаров, на которые есть ограничения, и это нам мешает, как нам мешает отсутствие общего рынка финансов. Очень важна поддержка экспортных и импортных операций", - уверен он.
По его словам, в этой связи было бы целесообразно создание Каспийского банка развития, который объединил бы прикаспийские страны СНГ с возможным присоединением прилегающих стран.
"Это серьезно улучшило бы процесс создания инфраструктуры для торговли: портов, дорог и, прежде всего, Шелкового пути, транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Конечно, в этом вопросе стоит учитывать и Иран. Есть достаточно предложений и возможностей, но нет политического решения. Мы будем продолжать предлагать, и важно, чтобы политики договорились между собой", - сказал Казаков.