Доля переработанной продукции в аграрном экспорте Казахстана достигла 54,1%

За восемь месяцев 2026 года экспорт переработанной продукции АПК вырос на 35,1% и составил $3,04 млрд

Фото: МСХ

Казахстан увеличивает экспорт сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. По итогам января–августа 2026 года доля переработанных товаров в общем объёме аграрного экспорта превысила половину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Экспорт переработанной продукции достиг 3,04 млрд долларов, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля таких товаров в общей стоимости аграрного экспорта составила 54,1%.

Одним из основных драйверов роста остаётся зернопереработка. В 2025/2026 маркетинговом году экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг рекордных 16 млн тонн. За восемь месяцев текущего года Казахстан поставил за рубеж 1,38 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки на сумму около 400 млн долларов. Физический объём экспорта вырос на 23%, а выручка - на 36%.

«Положительную динамику демонстрирует и масложировая отрасль. Экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел вырос на 49% — с 453 млн до 673 млн долларов США. Поставки рапсового и горчичного масел увеличились в 2,3 раза — с 40 млн до 90 млн долларов. Экспорт кормовой муки в стоимостном выражении вырос на 61%, достигнув 578 млн долларов, а поставки в натуральном выражении увеличились на 44% — до 2,5 млн тонн», — сообщили в МСХ.

Рост отмечается и в других сегментах. Экспорт говядины увеличился на 78% - до 164 млн долларов, а физический объём поставок достиг 29 тыс тонн. Экспорт жмыхов и шротов вырос на 42% - до 113 млн долларов. В натуральном выражении поставки увеличились на 39% и составили 597 тыс тонн.

Для поддержки переработчиков государство предоставляет льготное финансирование, инвестиционные субсидии и налоговые преференции. В 2024–2026 годах на пополнение оборотных средств предприятий направлено около 230 млрд тенге.

Отдельное направление - глубокая переработка зерна. В Казахстане работают три специализированных предприятия общей мощностью 510 тыс тонн сырья в год. За последние пять лет производство крахмалопродуктов выросло в 2,1 раза, а выпуск биоэтанола достиг 21,2 тыс тонн.

Для дальнейшего развития отрасли сформирован портфель из шести крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 4 млрд долларов. Их совокупная мощность переработки составит 5,8 млн тонн сырья в год. Проекты предусматривают производство крахмалов, глютена, аминокислот и биоэтанола.

В текущем году в Туркестанской области начал работу завод «Казкрахмал» мощностью переработки 150 тыс тонн кукурузы в год. В Жамбылской области завершён первый этап строительства комплекса Fufeng Group. Продолжается реализация проектов Qostanai Grain Industry и Tiryaki Agro, также планируется запуск двух производств в Акмолинской области.

Параллельно расширяется сырьевая база: посевные площади кукурузы в Казахстане увеличились на 60% и достигли 106 тыс гектаров.

Развитие переработки позволит увеличить выпуск готовой продукции, расширить экспортные возможности и обеспечить дополнительный спрос на отечественное сельскохозяйственное сырьё.