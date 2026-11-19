Сегодня в стране мы часто повторяем фразу «Чис­то не там, где метут, а там, где не сорят». Однако далеко не все придерживаются этой стратегии. Мы должны бережно относиться к окружающей среде, поэтому Казахстан выбрал курс на формирование экологической культуры. Это не только очистка и благо­устройство территорий, но и грамотное отношение к бытовым отходам.

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У каждого здесь своя задача: гос­органы создают необходимые условия, развивают соответствующую инфраструктуру, граждане учатся правильно обращаться с мусором, а бизнес организовывает его сбор, вывоз, сортировку и переработку.

– Формирование экологической культуры населения начинается с простых и понятных действий: разделять отходы, пользоваться контейнерными площадками по назначению, не оставлять крупногабаритные отходы в не предназначенных для этого местах, не допускать образования несанк­ционированных свалок. Чтобы такие правила стали устойчивой привычкой, необходимо одновременно развивать инфраструктуру, – говорит заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Екатерина Клопова. – В Костанайской области такая работа активно ведется. В регионе насчитывается 240 полигонов ТБО, половина из них приведена в соответствие с требованиями экологического законодательства.

В последние годы в городе приводят в порядок мусорные площадки: асфальтируют подъезды, благоустраи­вают территорию, заменяют старые металлические баки на современные евроконтейнеры, устанавливают специальные емкости для пластика. Также реализуются два проекта по созданию специальных точек для сбора крупногабаритного мусора – в северной и южной частях Костаная.

Уже есть результаты. Если в 2017-м доля переработки мусора в регионе составляла всего 2%, то по итогам прошлого года – уже 27%.

– Главная задача населения: сделать так, чтобы отходы, подлежащие вторичной переработке, – бумага, картон, пластик – не попадали в общий контейнер, а сдавались отдельно. Имеющиеся на полигоне сортировочные линии в любом случае отделят такой мусор, но качество вторсырья будет намного хуже. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы на полигоны попадало как можно меньше такого ресурсного вторсырья, – пояснила Екатерина Клопова.

Переработка вторсырья – один из важнейших этапов в формировании экокультуры. Бизнесу здесь отводится особая роль. И предприниматели все активнее включаются в процесс.

До конца 2026 года в Костанае откроется завод по произ­водству бумажных изделий из вторсырья. Планируется выпуск яичных лотков, упаковочных ячеек, картона, гофрокартона, гофрокоробок и прочей продукции. Проектная мощность предприятия предусматривает переработку 15 тыс. тонн бумажных отходов и порядка 2,3 тонны упаковки тетрапака в год. Завод обойдется инвестору в 6,9 млрд тенге.