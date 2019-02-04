Доля просроченных кредитов в обрабатывающей промышленности выросла впервые за 5 лет

Компании перерабатывающего сегмента стали хуже платить по кредитам: доля токсичных займов в секторе выросла впервые за пять лет, передает Energyprom.kz.
По программе фонда "Даму" по поддержке МСБ в сфере обрабатывающей промышленности было выдано кредитов почти на полтриллиона тенге.
Объем кредитования обрабатывающей промышленности за год увеличился на 2,7% и составил на конец 2018 года 1,4 трлн тенге. При этом объем кредитования промышленности в целом вырос на 2%.
Удельный вес обрабатывающей промышленности от общего объема кредитов не изменился: 10,4%; доля от кредитования промышленности за год выросла с 66,8% до 67,1%.
Среди отраслей обрабатывающей промышленности самый высокий рост объемов кредитования за год показали текстильная и швейная промышленность (36,3%), металлургия (15,2%) и производство транспортных средств и оборудования (13,4%).
В то же время качество портфеля в секторе заметно ухудшилось. Объем просроченных кредитов в обрабатывающей промышленности вырос на 6,2%, до 68 млрд тенге, в то время как просрочка в целом по кредитам экономике сократилась на 12,5%, а непосредственно по займам в промышленность – на 8,6%.
Доля просрочки по кредитам в сфере переработки от всего объема просроченных кредитов за год выросла сразу с 6,4% до 7,8%, от просрочки в промышленности – с 72,6% до 84,4%.
Удельный вес просроченных кредитов от кредитного портфеля обрабатывающей промышленности впервые за последние 5 лет увеличился с 4,8% на конец 2017-го до 5% на конец 2018 года.
Самый низкий показатель качества кредитов в сегменте был в конце 2013 года, когда доля просрочки составила 20,6%. С тех пор до прошлого года качество кредитов улучшалось.
По программе фонда "Даму" по поддержке МСБ в сфере обрабатывающей промышленности было выдано кредитов почти на полтриллиона тенге.
Объем кредитования обрабатывающей промышленности за год увеличился на 2,7% и составил на конец 2018 года 1,4 трлн тенге. При этом объем кредитования промышленности в целом вырос на 2%.
Удельный вес обрабатывающей промышленности от общего объема кредитов не изменился: 10,4%; доля от кредитования промышленности за год выросла с 66,8% до 67,1%.
Среди отраслей обрабатывающей промышленности самый высокий рост объемов кредитования за год показали текстильная и швейная промышленность (36,3%), металлургия (15,2%) и производство транспортных средств и оборудования (13,4%).
В то же время качество портфеля в секторе заметно ухудшилось. Объем просроченных кредитов в обрабатывающей промышленности вырос на 6,2%, до 68 млрд тенге, в то время как просрочка в целом по кредитам экономике сократилась на 12,5%, а непосредственно по займам в промышленность – на 8,6%.
Доля просрочки по кредитам в сфере переработки от всего объема просроченных кредитов за год выросла сразу с 6,4% до 7,8%, от просрочки в промышленности – с 72,6% до 84,4%.
Удельный вес просроченных кредитов от кредитного портфеля обрабатывающей промышленности впервые за последние 5 лет увеличился с 4,8% на конец 2017-го до 5% на конец 2018 года.
Самый низкий показатель качества кредитов в сегменте был в конце 2013 года, когда доля просрочки составила 20,6%. С тех пор до прошлого года качество кредитов улучшалось.