Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15% - КГД Минфина

Правительство

Под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Участники рассмотрели результаты работы по сокращению теневого оборота, цифровизации экономических процессов и усилению контроля в отдельных отраслях. Отдельное внимание было уделено ситуации на ювелирном рынке и предложениям по его дальнейшей легализации.

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, за последние пять лет в сфере противодействия теневой экономике принято 24 нормативных правовых акта и модернизировано 20 информационных систем. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась с 17,58% в 2023 году до 15,69% в 2025 году, или на 1,89 п.п.

Одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государственных информационных систем. В сельском хозяйстве внедряются инструменты сквозного контроля за движением продукции, включая модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», цифровую систему прослеживаемости в растениеводстве, СНТ и интеграцию ЕАСУ с системой KEDEN.

В нефтегазовом секторе и энергетике устанавливаются приборы учета сырьевого баланса на НПЗ, формируются аналитические витрины по ГСМ. Подготовлены поправки, предусматривающие оснащение резервуаров приборами учета.

В торговле оцифрованы иностранные бланки разрешений, применяются навигационные пломбы, расширяется маркировка и каталогизация товаров, разрабатывается система Digital bazaar.

Продолжается цифровизация строительной отрасли. Через автоматизированную цифровую систему государственного градостроительного кадастра ведется учет генеральных планов и проектов детальной планировки. В текущем году запущены Единый портал строительства Qportal.kz и пилотный проект по проверке проектов с применением искусственного интеллекта.

Отдельное направление – легализация деятельности самозанятых. Комитет госдоходов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения завершило интеграцию с 45 интернет-платформами. В информационных системах КГД в новом статусе впервые зарегистрировались 774,2 тыс.  экономически активных граждан. Всего на сегодняшний день официально зарегистрировано  922,5 тыс. самозанятых, 94% работают через интернет-платформы. Ими уже уплачено 9,9 млрд теңге социальных платежей.

На совещании также рассмотрели результаты работы Агентства по финансовому мониторингу по противодействию теневой экономике.

Отдельный блок был посвящен ювелирному рынку и легализации оборота драгоценных металлов. По данным Министерства промышленности и строительства, по итогам 2025 года объем внутреннего рынка ювелирных изделий составил порядка $168 млн, увеличившись на 3,4%. При этом производство выросло на 31% – до $7,2 млн, экспорт составил $65,4 млн. 

По оценкам участников рынка, значительная часть оборота ювелирных изделий по-прежнему находится в тени. В 2025 году ломбарды передали на переработку ТОО «Тау-Кен Алтын» порядка 3,2 тонны лома и отходов драгоценных металлов против 3,8 тонны годом ранее. В этой связи предложено совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработать вопрос обязательной сдачи лома и отходов аффинажным субъектам, а также совершенствованию правил их приема и реализации.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил обеспечить качественное выполнение Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы, усилить межведомственное взаимодействие и продолжить работу по выявлению теневых схем. Также поручено проработать предложения по совершенствованию регулирования оборота драгоценных металлов и ювелирного рынка.

#экономика #Правительство #заседание #Жумангарин

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