Долю среднего бизнеса в ВВП Казахстана планируют увеличить до 15 процентов

Фото: Пресс-служба Курултая

В Казахстане планируют увеличить долю среднего бизнеса в ВВП с нынешних 7 до 15%, а в перспективе - до 20%. Для этого разрабатывается Комплексный план развития среднего бизнеса, который предусматривает доступное финансирование, модернизацию предприятий и расширение участия предпринимателей в государственных закупках, передает Kazpravda.kz.

Новые меры поддержки обсудили 6 ноября на расширенном заседании Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике под председательством Натальи Годуновой.

Открывая заседание, Наталья Годунова отметила, что Президент Касым-Жомарт Токаев определил развитие предпринимательства одним из ключевых факторов диверсификации экономики, устойчивого роста и повышения благосостояния населения.

«Наша задача в рамках сегодняшнего заседания – оценить, насколько действующие меры государственной поддержки обеспечивают поступательное развитие бизнеса, еще раз обозначить системные проблемы и определить меры по реализации поручений Главы государства», — подчеркнула председатель Комитета Наталья Годунова.

Как отметила заместитель председателя Курултая Дания Еспаева, малый и средний бизнес уже обеспечивает 40% ВВП Казахстана, а его доля в инвестициях в основной капитал приближается к 70%. При этом треть малого бизнеса сосредоточена в торговле, поэтому одной из задач остается развитие предпринимательства в других отраслях экономики.

Особое внимание участники заседания уделили проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди них — высокие ставки по кредитам, достигающие 26%, административное давление и потеря государственных льгот при переходе предприятий из категории малого бизнеса в средний.

«Из-за удорожания сырья у малых предприятий номинально увеличивается выручка, в результате чего они автоматически переходят в категорию среднего бизнеса. При этом компании моментально лишаются государственных преференций и льгот, рассчитанных на малый сегмент, что демотивирует их расширять производство. Ситуацию усложняют дорогие кредиты со ставками до 26%, регуляторное давление и неэффективная система проверок, почти половина из которых не выявляет никаких нарушений», — сообщили в пресс-службе Курултая, приводя позицию заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Аслана Калигазина.

Для решения этой проблемы «Атамекен» предлагает ввести переходный пакет поддержки для компаний, которые выросли из малого бизнеса в средний. Он позволит временно сохранять ранее предоставленные льготы и обеспечит более плавный переход к новому налоговому режиму.

Кроме того, предприниматели предлагают сократить сроки оплаты по государственным закупкам до 15 дней, увеличить период субсидирования инвестиционных кредитов и пересмотреть действующую систему проверок.

О планируемых мерах государственной поддержки рассказал вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев. По его словам, Комплексный план развития среднего бизнеса предусматривает четыре направления: стимулирование роста предприятий, расширение доступа к финансированию, технологическое обновление производств и развитие сотрудничества с крупными компаниями.

В частности, предлагается выдавать кредиты по программе «Өрлеу» на срок не менее семи лет, расширить льготный лизинг оборудования и ускорить возврат НДС производителям.

Для обеспечения стабильного сбыта продукции рассматривается возможность заключения долгосрочных контрактов на три-пять лет с «Самрук-Қазына», национальными компаниями и недропользователями. При этом срок оплаты поставщикам предлагается установить не более 30 дней.

Приоритетными направлениями поддержки станут обрабатывающая промышленность и агропереработка.

На заседании также обсудили возможность введения трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с начала 2027 года. Пока эта мера находится на стадии обсуждения.

По итогам встречи Наталья Годунова подчеркнула, что депутаты ожидают от государственных органов конкретных и экономически обоснованных решений. При необходимости Курултай готов поддержать законодательные инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.