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Токаев поручил создать Академгородок в Конаеве

В ходе встречи с общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев отметил, что перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам главы государства, в регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны.

"Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, "умный" город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус", - сказал Токаев.

Как он отметил, Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями.

"Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан. На сегодня в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно. Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого Правительство будет принимать конкретные меры", - сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи.

"На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу", - добавил глава государства.

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