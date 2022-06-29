Должница забросала камнями электромонтера в Кокшетау

Злостная неплательщица, которую пытались отключить от электроэнергии, забросала работника региональной электросетевой компании ТОО «Кокшетау Энерго» камнями, сообщает Kazpravda.kz.

Неприятный инцидент произошел на днях. Как пояснили в компании, этого абонента неоднократно отключали за задолженность, отказ от передачи показаний прибора учета, а также недопуск сотрудников горсетей.

«Вследствие чего 8 апреля текущего года работниками горсетей совместно с представителями энергонадзора совершен выезд к данному абоненту. В этот же день принято решение отключить потребителя от электроэнергии. Однако 24 июня обнаружено, что потребитель снова подключен к сетям энергопередающей организации уже самовольно», – говорится в посте компании в Instagram.

Прибывшая по адресу бригада столкнулась с неадекватным поведением хозяйки дома, которая всячески пыталась помешать находящемуся на опоре электромонтеру, кидая в него камни. И работник был вынужден оставаться на верхушке столба до приезда полиции.

Пострадавший обратился с заявлением в управление полиции Кокшетау. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, резюмировали в компании.