Должность – частная, ответственность – государственная

Мероприятие организовано Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК совместно с Правовым советом при партии «Нур Отан», Министерст­вом юстиции, Республиканской палатой частных судебных исполнителей. Более 200 человек приняли участие в этом форуме, включая представителей прокуратуры, суда и органов внутренних дел, Ассоциации финансистов, руководителей региональных палат частных судебных исполнителей из всех областей страны.

Открывая встречу, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса, председатель Правового совета при партии «Нур Отан» Нурлан Абдиров подчеркнул:

– Создание сильной и независимой судебной власти является одной из основных задач государства. Конституция нашей страны провозгласила право каждого на судебную защиту своих прав и свобод. Эта важнейшая норма наш­ла свое отражение в соответствующих отраслевых законах. Но в полной мере права и законные интересы граждан восстанавливаются только тогда, когда судебные акты приводятся в реальное исполнение. Именно на этой стадии гражданские, административные и уголовные дела находят свое истинное завершение.

Институт частного судебного исполнения в нашей стране впервые внедрен в 2010 году соглас­но Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Коренное реформирование в этой сфере определил 27-й шаг Плана нации по реализации Пяти институциональных реформ. В прошлом году Парламент принял закон, который расширил возможности для дальнейшего развития системы частного судебного исполнения.

Чтобы проанализировать, как эта система с учетом новых реалий работает на местах, Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса в мае этого года организовал выезд в Южно-Казахстанскую область, в город Алматы и Алматинскую область. В ходе поездок депутаты провели встречи с частными судебными исполнителями, а также с гражданами, представителями государственных, правоохранительных органов. Был определен круг вопросов, требующих изучения и пристального внимания. Своими впечатлениями депутаты поделились на заседании «круглого стола». На встрече также выступили представители государственных органов, неправительственного сектора, независимые эксперты.

Обращаясь к истории развития института исполнения судебных решений, заместитель министра юстиции Казахстана Жанат Ешмагамбетов отметил, что эта сис­тема, доставшаяся суверенному Казахстану еще с советских времен, долгое время работала по прежним принципам. Причем неоднократно испытывала ведомственное переподчинение, переходя от Верховного суда в Министерство юстиции и обратно.

На качество и эффективность исполнения судебных решений влияли отсутствие должного статуса у судебного исполнителя, недостаточность полномочий, низкая заработная плата, плохое материально-техническое оснащение. Все это приводило к текучести кадров. Естественно, что численность судебных исполнителей постоянно сокращалась.

Впервые идею внедрения института частных судебных исполнителей Президент страны Нурсултан Назарбаев озвучил в 2005 году на IV Съезде судей. Для реализации поручений Главы государства Парламентом РК был принят новый закон об исполнительном производстве, предусматривающий внедрение института частного исполнения. Вместе с тем деятельность частных судебных исполнителей на начальном этапе выявила определенные проблемы, например, нечетко были прописаны некоторые законодательные нормы.

– Коренное преобразование сферы исполнительного производства было заложено в 27-м шаге Плана нации по реализации Пяти институциональных реформ, которым предусматривается развитие института частных судебных исполнителей и сокращение государственных, – подчеркнул на встрече Ж. Ешмагамбетов.

Были внесены концептуальные поправки в закон об исполнительном производстве, предусмат­риваю­щие практически полный переход на частную систему исполнения и расширяющие полномочия частных судебных исполнителей. Так, определена их исключительная компетенция на взыскание с физических и юридических лиц, а также в пользу государства тех средств, сумма взыскания которых не превышает 1 000 МРП.

Судебным исполнителям предоставлено право с санкции суда получать информацию о банковских счетах физических лиц. Установлена оплата из государственного бюджета (5 МРП) по социально значимым исполнительным производствам. Расширены полномочия республиканской и региональных палат. Возросло число частных судебных исполнителей, их сейчас 1 200 – почти столько же, сколько и государственных. Происходят и существенные качественные изменения. У частных исполнителей в настоящее время находится около 925 тыс. производств, что почти на треть больше, чем количество дел у их государственных коллег. Планом нации предусмотрено и поэтапное сокращение государственного аппарата судебных исполнителей. И в нынешнем, и в следующем году их число будет сокращаться на 30% ежегодно.

С учетом мирового опыта проводится работа по максимальной автоматизации всех процессуальных действий в электронном формате. Запущено электронное санкционирование постановлений судебных исполнителей, получение от судов исполнительных документов. Также функция по их получению связана с информационной системой Верховного суда, МВД, КНБ, Минфина. Сегодня частные судебные исполнители информацию о должниках получают из 52 баз данных государственных органов.

На заседании «круглого стола» подчеркивалось, что за сравнительно небольшой период функ­ционирования института частных судебных исполнителей еще не все проблемы решены. Должна устояться и доказать свою способность руководить этими процессами республиканская палата. Возникают вопросы и в правоприменительной практике, и во взаимодействии с государственными органами. Большую дискуссию вызвала проблема взыскания алиментов с должников. Именно на частных судебных исполнителей возложена сейчас эта многотрудная задача.

По словам Н. Абдирова, частные судебные исполнители уже становятся на ноги как институт, более 57% документов, требующих судебного исполнения, приходится на их долю. Если взять возврат в денежном выражении, то он в их доле составляет более 54%. И тем не менее проблема возврата алиментов существует. Только небольшая часть должников добровольно перечисляет деньги на содержание детей. Остальные скрываются сами или утаивают свои доходы. Как помочь семьям получить то, что им положено по закону?

Конкретные предложения по этому поводу высказал на встрече председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Сергей Ли. Он привел примеры, как в некоторых странах, не увлекаясь уголовным преследованием, налагают на долж­ников различные административные взыскания. Он также отметил, что из-за небольшого количества исполнительных документов 23 района в семи областях респуб­лики не охвачены деятельностью частных судебных исполнителей. Были также подняты проблемы по самоокупаемости работы этой категории работников, созданию условий для привлекательности профессии.

На заседании выработаны конкретные рекомендации, реализация которых позволит сделать институт судебного исполнения эффективным и современным, как того требует Глава государства. В заключение Н. Абдиров отметил, что все эти вопросы будут обсуждаться 6 июня в Мажилисе Парламента на «правительственном часе».