Должность по звонку: министр Ускенбаев предупредил о звонящих от его имени мошенниках

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев предостерег от мошенников, которые предлагают от его имени руководящие должности в МИИР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства.

О звонках якобы от имени главы МИИР министру сообщили его же коллеги. В ходе разговора последним предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег грозили увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает немало времени.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Убедительно прошу вас, будьте бдительны и не поддавайтесь на пустые провокации! Хочу также отметить, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку.

Если Вы столкнетесь с подобной ситуацией, можете отправить мне в дайрект личное сообщение либо обратиться к пресс-секретарю Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», – призвал Каирбек Ускенбаев.