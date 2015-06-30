Должности отгрейдируют

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Сергей ОСАНОВ
Здесь действительно многое изменилось. В процессе трансформации создаются новая корпоративная культура, стиль руководства. Появились новые подходы к развитию потенциала, компетенций, профессиональных навыков каждого сотрудника. В частности, HR-служба холдинга сейчас реализует проект по грейдированию должностей. Его суть – в четком профессиональном ранжировании каждой управленческой позиции.

– Мы видим, что зарплата директоров в национальной компании одинаковая, независимо от размера компании, ответственности руководителя, от того, как решаются специфические задачи. С точки зрения принципа меритократии так быть не должно. Мы реализуем грейдированный подход ко всем должностям группы фонда – так, как это принято в лучших мировых компаниях. Цель – сравнить на рынках в Казахстане, в СНГ и во всем мире конкретное наполнение данной работы, ее содержание. Это не только позволит нам иметь четкие критерии оценки, но и создаст возможности для ротации лучших специалистов, талантов, – объяснил директор по управлению человеческими ресурсами АО "Самрук-Қазына" Дэниел Крюсберг.

Сейчас фонд ставит задачу сформировать группу лучших управленцев, своего рода пул лидеров новой волны. Для этого HR-служба запустила специальную программу, которая, в частности, предполагает назначение наиболее перспективных специалистов на ключевые должности в крупные проекты холдинга.

Значительно усовершенствован процесс найма работников. Высокие критерии отбора позволили привлечь в команду управленцев АО "Самрук-Қазына" действительно высокообразованных, эрудированных работников, способных принимать сложные и ответственные решения.

– Из нанятых в 2014 году специалистов 85% свободно говорят по-английски. А в 2012-м их было всего 30%. Порядка 90% специа­листов, нанятых в 2014 году, свободно говорят по-казахски, тогда как в 2012-м было 50%. В 2014 году 70% принятых кандидатов имеют иностранные дипломы, а в 2012 году этот показатель был на уровне 30%. В 2014 году 60% специалистов пришли к нам из международных компаний, из них 40% – из "большой четверки". В 2012 году мы имели соответственно 20% и 10%. Рост уровня очевиден. Конечно, пока еще не все идеально, но мы прогрессируем, внедряя меж­дународные стандарты, – сказал Д. Крюсберг.

Сенаторы высоко оценили работу холдинга по трансформации HR-технологий.

– Фонд действительно ведет большую работу с персоналом. Мне очень понравилось, что холдинг идет по пути меритократии, что в фонде нацелены на постоянное обучение сотрудников, на развитие талантов. Это очень важно. Без сильного, мотивированного человеческого капитала невозможно достичь амбициозных целей трансформации, – отметил депутат Серик Нугербеков.

Подробно ознакомившись с тем, как выполняется программа транс­формации бизнеса АО "Самрук-Қазына", сенаторы рекомендовали фонду активнее развивать государственно-частное партнерство, «подтягивая» компании частного сектора к высоким глобальным стандартам бизнеса. По мнению депутатов, это будет полезным вкладом холдинга в реализацию инициатив Главы государства и развитие национальной экономики.

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