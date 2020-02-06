Должностные лица акимата Атырауской области осуждены за взятки и хищения
Ряд должностных лиц акимата Атырауской области осужден за взятки в крупном размере и хищения из бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
"Антикоррупционной службой по Атырауской области завершено следствие в отношении экс-заместителя акима области Сайлауовой Н, а также руководителя управления образования области Кенжегалиева К. и его заместителя Кабдуловой Р., главного бухгалтера ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная малая академия искусств им. Н.Тлендиева" Мажитовой Н., руководителя КГКП "Методический центр управления образования области" Кабекенова Г., главного бухгалтера КГКП Имангазиевой К., главного бухгалтера КГКП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" управления образования области Жалеловой К. и помощника бухгалтера Забенова Б", - проинформировали в пресс-службе.
Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ, пояснили в ведомстве.
Сегодня, 6 февраля, приговором суда №2 города Атырау осуждены: - Сайлауова Н. - за хищение, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток - к 2 годам лишения свободы, а также внесено представление о лишении государственной награды Ордена "Құрмет"; - Кенжегалиев К. - за хищение и мошенничество- к 2 годам ограничения свободы; - Кабдулова Р. - за хищение, получение взяток и мошенничество - к 4 годам лишения свободы; - Мажитова Н. - за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы; - Кабикенов Г. - за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы; - Имангазиева К., Жалелова К., Забенов Б. - за хищение бюджетных средств – к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы.
Всем с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, добавили в Антикоррупционной службе.