Общество
Должностные лица акимата Атырауской области осуждены за взятки и хищения
Ряд должностных лиц акимата Атырауской области осужден за взятки в крупном размере и хищения из бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

"Антикоррупционной службой по Атырауской области завершено следствие в отношении экс-заместителя акима области Сайлауовой Н, а также руководителя управления образования области Кенжегалиева К. и его заместителя Кабдуловой Р., главного бухгалтера ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная малая академия искусств им. Н.Тлендиева" Мажитовой Н., руководителя КГКП "Методический центр управления образования области" Кабекенова Г., главного бухгалтера КГКП Имангазиевой К., главного бухгалтера КГКП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" управления образования области Жалеловой К. и помощника бухгалтера Забенова Б", - проинформировали в пресс-службе.

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ, пояснили в ведомстве.

Сегодня, 6 февраля, приговором суда №2 города Атырау осуждены:
- Сайлауова Н. - за хищение, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток - к 2 годам лишения свободы, а также внесено представление о лишении государственной награды Ордена "Құрмет";
- Кенжегалиев К. - за хищение и мошенничество- к 2 годам ограничения свободы;
- Кабдулова Р. - за хищение, получение взяток и мошенничество - к 4 годам лишения свободы;
- Мажитова Н. - за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы;
- Кабикенов Г. - за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы;
- Имангазиева К., Жалелова К., Забенов Б. - за хищение бюджетных средств – к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Всем с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, добавили в Антикоррупционной службе.

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Будущее – в архиве
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Тариф на вас!
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
Жизнь прожил для народа
Дендрокарта есть, но ее... нет
Работая, вы любите жизнь
Ни работы, ни учебы
Рукописи не горят
Атмосфера праздника
Роспись по дому
«Посланники мира и единства»
Проблемные вопросы взяли на заметку
Есть вопросы и предложения
Указ Президента Республики Казахстан
Ухаживать бы, а не прикрывать
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Общество
Ухаживать бы, а не прикрывать
Общество
Дендрокарта есть, но ее... нет
Общество
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводород…
Общество
Физики или лирики? Две школы не поделили здание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]