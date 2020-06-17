Общество
Должностные лица столичного "Дворца мира и согласия" осуждены за крупное хищение
Жанат Тукпиев
Руководство ГККП "Дворец мира и согласия" осуждено за хищение денежных средств в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.   

"Столичным Департаментом экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий выявлена преступная деятельность должностных лиц Государственного коммунального казенного предприятия "Дворец мира и согласия" акимата города Нур-Султан (далее – ГККП), которые в период с октября по декабрь 2017 года совершили хищение денежных средств путем проведения незаконных государственных закупок товаров по явно завышенной стоимости, тем самым они причинили ущерб государству в лице ГККП в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ходе следствия установлена аффилированная должностным лицам ГККП компания ТОО "Astana art creative group", которая была оформлена на подставное лицо для участия в государственных закупках.

"30 марта 2020 года приговором Есильского районного суда №2 Нур-Султана директор ГККП осужден на 8 лет лишения свободы, заместитель директора – на 3,6 лет ограничения свободы и руководитель отдела – на 7 лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе.

15 июня 2020 года апелляционной инстанцией суда Нур-Султана приговор в отношении осужденных оставлен без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

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