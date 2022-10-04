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Должок за тепло
Флора Левина

В Семее посчитали долги горожан за теплоснабжение. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на сегодняшний день дебиторская задолженность составляет более 400 млн тенге, из них 180 млн – это долги юридических лиц. С ними сейчас прорабатывается вопрос по взысканию долга в судебном порядке. Многих отключили от тепла до полного погашения. С населением регулярно ведется мониторинг и рейдовые мероприятия.

Городские власти заявили о старте отопительного сезона с 29 сентября. Тепло будет подаваться поэтапно. В первую очередь к теплоснабжению начали подключать социальные объекты города.

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