​Дом для Арсения

609
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

С 2000 года она работает в этом медицинском учреждении лаборантом-гис­тологом. В 2008 году, услышав о программе «Доступное жилье-2020», незамедлительно собрала все документы и встала в очередь в департаменте жилья акимата Алматы, вспоминает Жанар. Она считает, что программа действительно работает и дает возможность работникам бюджетной сферы получить собственное жилье.

– Когда-то это казалось для меня несбыточной мечтой, – говорит счастливая хозяйка новой квартиры. – Не зря в народе говорят, что дорогу осилит идущий. Человек, который добросовестно работает, всегда пожнет плоды своего труда.

Она вспоминает, что первые шаги во взрослую жизнь начинала вместе с обретением Казахстаном независимости. Поэтому может по праву сказать, что взрослела и крепла вместе со своей страной.

– Приехала я в Алматы в 1992 году, окончила Республиканское медицинское училище и с тех пор работаю в сфере медицины, – рассказывает Жанар. – Первые годы жила у старшей сестры, затем на съемных квартирах. Было трудно. Все эти годы я мечтала иметь свое жилье в Алматы. Теперь мой сын будет расти в новой светлой и теплой квартире. А всем, кто так же, как и я, хотел обрести свое жилье, сейчас могу сказать: «Самое главное – верить в мечту. И делать все для того, чтобы она осущест­вилась».

По счастливой улыбке Жанар можно понять ее материнскую радость за сына Арсения. Жанар считает, что благодаря своему добросовестному труду и дружному коллективу госпиталя она пришла к такому результату. Новосел выразила огромную благодарность государству за поддержку и возможность обрести собственное жилье в это непростое время. Медсестра отметила, что решение жилищного вопроса является одним из важных индикаторов социального самочувствия граждан. Она заверила, что будет трудиться с еще большей отдачей и энтузиазмом и воспитывать будущего гражданина Казахстана. 

Популярное

Все
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области
Победителей республиканского айтыса наградили в Астане
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]