С 2000 года она работает в этом медицинском учреждении лаборантом-гис­тологом. В 2008 году, услышав о программе «Доступное жилье-2020», незамедлительно собрала все документы и встала в очередь в департаменте жилья акимата Алматы, вспоминает Жанар. Она считает, что программа действительно работает и дает возможность работникам бюджетной сферы получить собственное жилье.

– Когда-то это казалось для меня несбыточной мечтой, – говорит счастливая хозяйка новой квартиры. – Не зря в народе говорят, что дорогу осилит идущий. Человек, который добросовестно работает, всегда пожнет плоды своего труда.

Она вспоминает, что первые шаги во взрослую жизнь начинала вместе с обретением Казахстаном независимости. Поэтому может по праву сказать, что взрослела и крепла вместе со своей страной.

– Приехала я в Алматы в 1992 году, окончила Республиканское медицинское училище и с тех пор работаю в сфере медицины, – рассказывает Жанар. – Первые годы жила у старшей сестры, затем на съемных квартирах. Было трудно. Все эти годы я мечтала иметь свое жилье в Алматы. Теперь мой сын будет расти в новой светлой и теплой квартире. А всем, кто так же, как и я, хотел обрести свое жилье, сейчас могу сказать: «Самое главное – верить в мечту. И делать все для того, чтобы она осущест­вилась».

По счастливой улыбке Жанар можно понять ее материнскую радость за сына Арсения. Жанар считает, что благодаря своему добросовестному труду и дружному коллективу госпиталя она пришла к такому результату. Новосел выразила огромную благодарность государству за поддержку и возможность обрести собственное жилье в это непростое время. Медсестра отметила, что решение жилищного вопроса является одним из важных индикаторов социального самочувствия граждан. Она заверила, что будет трудиться с еще большей отдачей и энтузиазмом и воспитывать будущего гражданина Казахстана.