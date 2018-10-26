​Дом для ООН

В Алматы состоялась презентация офиса Организации Объединенных Наций. Новый офис международной организации, отвечающий современным стандартам и требованиям безо­пасности, в день его открытия посетили представители дипломатического корпуса и 14 регио­нальных подразделений ООН.

Как отметил аким Алматы Бау­ыржан Байбек, мегаполис был и остается приверженным Целям устойчивого развития ООН. В рамках концепции «Город для людей» здесь модернизируются общественные пространства, создаются условия для людей с ограниченными возможностями. Совместно с Программой развития ООН успешно реализуется проект «Устойчивый транспорт», функцио­нируют 29 консульств, расположены офисы более 60 крупных транс­национальных компаний. Акимат ведет системную работу, чтобы сделать город региональным хабом для международных организаций.

В свою очередь региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан подчеркнула, что новый офис в Алматы позволит региональным представительствам продолжать плодотворную работу и внести вклад в развитие Казахстана так же, как наша страна вкладывает силы в развитие ООН.

Дом ООН расположился в деловом районе города в шаговой доступности от Ботанического сада, выставочного центра «Атакент». Ожидается, что представительства организации начнут переезжать в новый офис в конце текущего года.