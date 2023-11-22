Дом для особенных детей

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Наталия Портнягина

В Уральске
по пилотному проекту Министерства труда и социальной защиты населения открылся центр «Ақ ниет».

Полное название учреждения – Дом малой вместимости по предоставлению специальных социальных услуг детям с инвалидностью. В условиях полустационара здесь будут получать бесплатные услуги 35 детей. Это уже второй подобный центр, первый, на 30 мест, открыт в сентябре этого года в Астане. Сейчас услуги в нем получают уже 20 ребят.

Как отметили в областном управлении координации занятости и социальных программ, новый Социальный кодекс предполагает трансформацию системы социального обслуживания.

– Планируется поэтапный переход от обслуживания лиц с инвалиднос­тью в крупных домах-интернатах к оказанию услуг в малокомплектных организациях соцобслуживания по аналогии с Программой по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан». Это должно повысить доступность специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью, особенно в сельских округах. Уже разработаны новые стандарты услуг. В настоящее время прорабатываются подушевые нормативы финансирования, что привлечет частный сектор в систему соцобслуживания. С июля текущего года в семи регионах страны, в том числе и в Западно-Казахстанской области, реализуется пилотный проект по расширению сети организаций, оказывающих специальные социальные услуги путем создания домов малой вместимости с механизмом подушевого финансирования, – рассказала заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Дилдаш Искакова.

Услуги в новом центре смогут получать дети от полутора до 18 лет, проживающие в Уральске и имеющие инвалидность по нарушениям опорно-двигательного аппарата и психоневрологическим заболеваниям. Здесь им будут предоставлять весь спектр услуг по реабилитации. С ними будут работать психолог, логопед, дефектолог, инструктор ЛФК, массажист, физиотерапевт. Предусмотрено трехразовое питание. Каждое утро спецавтомобиль центра будет забирать ребенка из дома, а вечером – привозить его обратно. Юных получателей услуг разделят на группы по заболеваниям и возрастам. В одной группе будет от 6 до 12 детей. Чтобы записаться в центр, у ребенка должна быть индивидуальная программа реабилитации с направлением в дневной стационар.

В центре уже есть первые записав­шиеся.

– Сыну три года и восемь месяцев, в феврале этого года узнали, что у него задержка психического развития, расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Начали заниматься с психологами, дефектологами. Оформили инвалидность. Теперь записались в центр «Ақ ниет». Это огромная помощь от государства для семей, воспитывающих особенных детей. Терапия, развивающие занятия требуют больших денег. А без них никак не обойтись. Теперь я могу выйти на работу, пять дней в неделю с девяти утра до шести вечера ребенок здесь будет под присмотром специалистов, получая необходимые процедуры по реабилитации. Очень удобно, что налажена развозка, – делится жительница Уральска, мама особенного ребенка.

Сегодня в области работают 12 центров оказания специальных социальных услуг. Детям с ограниченными возможностями услуги предоставляются через центр стационарного типа, пять полустацио­наров и 19 отделений надомного обслуживания.

На 1 ноября специальными социальными услугами охвачены 512 детей, из них 46 – в стационарной форме, 244 – в полустационарах, остальные – в отделениях надомного обслуживания отделов занятости и социальных программ районов и города. Всего в регионе насчитывается 2 965 детей с инвалидностью.

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