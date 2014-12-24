Свежий выпуск
Дом, где рады мамам
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Необычное «вещественное доказательство» мошенничества получили в один из дней ноября павлодарские сотрудники полиции от молодого мужчины. Он пришел в отделение УВД и предъявил им восьмимесячную девочку и пакет с ее вещами. Со слов «потерпевшего», месяц назад он познакомился с 19-летней девушкой. На свидание с ним она пришла не одна, а с грудным ребенком. Затем, попросив ухажера подержать малышку и передав ему пакет с ее вещами, «возлюбленная» удалилась в неизвестном направлении.
Прождав безуспешно мать девочки, мужчина пришел в полицию. Проверив содержимое пакета, стражи порядка среди детских вещей нашли банковскую карточку матери. Она оказалась жительницей сельской зоны Экибастуза. На тот момент пропавшая родительница была объявлена в розыск. А ее неухоженная дочь, к тому же с признаками плохого кормления, после нахождения в детской больнице, скорее всего, будет отправлена в Дом малютки.
Против женщины, бросившей своего ребенка, возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Это, согласно Уголовному кодексу РК, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Позже пресс-служба ДВД сообщила о том, что полицейскими дорожно-патрульной службы УВД Павлодара при проведении розыскных мероприятий в районе автовокзала задержана 19-летняя жительница Экибастузского района, оставившая своего восьмимесячного ребенка малознакомому мужчине. В Павлодар девушка приехала якобы для того, чтобы устроиться на работу. С ее слов, ребенка она передала мужчине в связи с материальными трудностями.
…Поначалу я тоже воспылал праведным гневом по отношению к этой девушке-матери, таким образом расставшейся со своим ребенком. А потом пришла мысль, что в этом ей, возможно, виделся единственный выход, чтобы спасти его от голода и неухоженности. Между тем у нас в Казахстане, в частности в Павлодаре, начала работать служба социальной помощи таким мамам. В областном центре уже открылся кризисный центр «Ана Yйi» – «Дом мамы». Это, как удалось узнать, проект астанинского руководителя холдинга BI-Group Айдына Рахимбаева, который создал благотворительный фонд. К нему присоединились другие казахстанские бизнесмены, выделяя средства на открытие подобных центров в регионах республики. Всего планируется создать 54 кризисных центра, а первый распахнул свои двери в мае 2013 года в Астане. Как говорят инициаторы проекта, «Дом мамы» нацелен на сокращение абортов, числа сирот и укрепление связи между матерью и ребенком. Тем самым у женщин, которые изначально хотели отказаться от ребенка, появились время и возможность все взвесить, обдумать и прочувствовать счастье материнства в атмосфере понимания.
В Павлодаре таким оазисом спасения стал выкупленный большой частный дом, где на бесплатной основе уже живут трое готовящихся стать матерями и двое с маленькими детьми до полутора лет. По словам координатора павлодарского «Дома мамы» Асель Абишевой, за этим кризисным центром закреплены медсестра и врач-психолог. Эти специалисты должны «разгрузить» своих пациенток от негативных, стрессовых эмоций, дать им выговориться, поверить в себя и войти в нормальное душевное состояние, понять, что их ребенок – не обуза, а радость.
…Как уже говорилось, молодые родительницы, попавшие в неразрешимые для них ситуации, живут по договору в «Доме мамы» бесплатно. Их снабжают продуктами, детскими молочными смесями, необходимыми вещами. У малышей есть кроватки и игрушки. Родительницы сами готовят еду и прибирают помещения. За год-полтора, что они живут в доме, им помогут оформить, если требуется, документы, найти работу и жилье, устроить ребенка в ясли, наладить отношения с родственниками. То есть подготовят этих женщин к самостоятельной жизни. Более того, предвидя, что «Дом мамы» станет для немалого числа молодых женщин региона спасением в трудной для них ситуации, организаторы проекта планируют приобретение еще одного дома, а также открытие курсов по получению профессий парикмахера и кулинара. Таким образом, к моменту, когда маме надо будет покинуть это учреждение, она сможет найти работу.
…Не берусь гадать, как сложится в дальнейшем судьба тех, кто сегодня живет в «Доме мамы». Хотелось бы, чтобы они больше не испытывали потрясений и лишений, выпавших на их долю. Да они и сами сегодня верят в то, что все у них выправится. Так, в частности, думает 18-летняя Анастасия П., которая учится в колледже на электрика и готовится стать мамой. По ее словам, здесь она пробудет недолго, так как у нее есть любимый парень, и они планируют оформить брак. К тому же девушка стоит в очереди на жилье. И она уверена, что все у нее наладится. Пусть эти надежды у нее и других обитательниц «Дома мамы» сбудутся!

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