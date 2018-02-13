​Дом, где рождается мелодия

И в сердце музыка звучит

Старая Алма-Ата. Из подслеповатых окон полуподвального жилья, выходящих прямо на тротуар, доносятся звуки домбры. Музыкант, босоногий мальчуган, играл немного робко, но искренне. Тогда еще никто не знал, что ему уготована особая роль, что его ждут слава и почет, что он напишет выдающиеся произведения. Мальчиком, самозабвенно играющим на небольшой домбре, которую мама выменяла на один из своих нарядов, был ­Нургиса Тлендиев.

Живое исполнение однажды привлекло внимание статного мужчины, который, сосредоточенно думая о чем-то своем, каждое утро проходил мимо этих окон – народного артиста Казахской ССР, композитора Ахмета Жубанова. Он решил познакомиться с музыкантом. Спустился вниз и увидел маленького домбриста. Послушав игру мальчика, понял – перед ним талантливый ребенок. Убедил маму, что сыну нужно всерьез заняться музыкой, взял Нургису под свое крыло. В неполные 13 лет Тлендиев оказался в составе первого оркестра народных инструментов, созданного Ахметом Жубановым.

Время показало, что маэстро был прав. Его неравнодушие сыграло роль не только в судьбе будущего композитора и дирижера Тлендиева, но и в развитии казахской культуры в целом. Именно в оркестре Нургиса получил первые и самые бесценные уроки домбрового искусства.

Обучение музыке прервала Великая Отечественная война. Как и тысячи сверстников, 18-летний Нургиса отправился на фронт. Судьба была благосклонна к отважному солдату, хранила от вражеских пуль, зная, может быть, что ему уготована особая роль. Уже после войны Тлендиев поступает в консерваторию в Алма-Ате, профессии дирижера учится позже, в Москве.

…Стремительный, эмоциональный, виртуозный дирижер, мастерски владеющий приемами актерского мастерства, харизматичный и обаятельный. Таким его запомнили друзья, зрители, поклонники. Он одинаково уверенно чувствовал себя как за дирижерским пультом, так и за роялем, руководил оркестром, писал музыку к фильмам, потрясающе нежные песни. Зрители помнят замечательное музыкальное оформление культового фильма «Қыз Жiбек», зах­ватывающей «Погони в степи», любимого многими поколениями «Меня зовут Кожа», лучших образцов казахстанской мультипликации – «Почему у лас­точки хвост рожками», «Ақсақ құлан», ряда документальных лент. Нургиса Тлендиев создал более 30 оркестровых произведений, в новом формате и звучании представил казахские кюи. Многие степные напевы впервые зазвучали в коллективном исполнении именно благодаря ему. Хорошо помнят поклонники и песни маэстро «Құстар қайтып барады», «Ақ шағала» и другие, ставшие всенародно любимыми.

Наедине с маэстро

«Никакая модернизация не может иметь место без сохранения национальной культуры», – подчерк­нул в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства. Картина культуры любого народа создается в том числе великими личностями, которые, сохранив лучшее из наследия, стали проводниками национальной культуры, оставили свой след в истории. Именно таким был выдающийся композитор, дирижер, музыкант, создатель и бессменный руководитель ансамбля «Отырар сазы» Нургиса Тлендиев.

Прикоснуться к истории, осязае­мо ощутить атмосферу дома, где рождались шедевры, восхититься талантом и, конечно, почтить память великого сына своего народа можно в музее.

Тихий двор по ул. Конаева, 96. Здесь проживали в разные годы народная артистка СССР певица Бибигуль Тулегенова, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов, другие известные личности. Многоэтажка, каких много в любом городе Казахстана. Табличка на фасаде, сообщающая, что здесь находится мемориальный музей Нургисы Тлендиева. Еще не попав в квартиру, понимаешь, что сейчас предстоит встреча с миром музыки, прекрасных мелодий. Нужный тон экскурсии задает даже вешалка в форме нотного ряда у входа.

В этой квартире композитор жил со своей семьей. И сегодня здесь все сохранилось так же, как и при жизни музыканта. В шкафу гостиной – красивая посуда, бывшая дефицитом в советские годы. Но ценность ее в том, что эти чашки стояли на столе, когда гостеприимная чета Тлендиевых угощала многочисленных гостей, среди которых был и Глава государства. Важное место в комнате занимает рояль – один из первых инструментов музыканта.

Наследие Тлендиева огромно. За годы творчества он создал более 500 произведений: песни, кюи, романсы, увертюры, оперы и балет... Большую часть творений мэтр сочинял в своем рабочем кабинете, где можно увидеть нотные рукописи, черновики кюя «Ата толғауы», записи музыки к мульт­фильму «Ақсақ құлан», сделанные рукой композитора, произведение «Ақбөкен», посвященное первой леди Казахстана Саре Назарбаевой.

Композитор с большим пиететом относился к своему инструменту, веря, что у него есть душа. Под стеклом хранится знаменитая дарига-домбра. Это название инструмент получил после рождения песни «Дариға, домбырамды берші маған», обращенной к супруге Дариге. Она быстро стала хитом, который исполняется до сих пор.

Комната отдыха оформлена в национальном стиле. Кошма на полу, тканые коврики на стенах, сундук, украшенный орнаментом, одеяла из верблюжьей шерс­ти, традиционный столик. Здесь Тлендиев любил проводить время с друзьями-сверстниками, пить кумыс, играть в шахматы.

На кухне привычная обстановка: круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, стулья, настенные часы и дорогие сердцу фотографии – дочери Динзухры, легендарный кадр из фильма «Қыз Жiбек», запечатлевший юную Меруерт Утекешеву, с автографом режиссера картины Султана Ходжикова. Кварцевые «ходики» идут до сих пор, исправно показывая время, отмеряя дни и годы.

На стенах в коридоре – афиши разных лет: Казахского драматического театра им. Абая (постановка драмы «Бетпе-бет» по мотивам произведения Чингиза Айтматова), Казахской государственной филармонии им. Жамбыла… Афиши можно назвать своеобразными страницами летописи жизни композитора и его творчества.

Музей народного артиста СССР, Халық қаhарманы действует с мая 2014 года. Он открыт постановлением акима города Алматы, в прошлом году включен в список региональных сакральных мест. Экскурсии проходят каждый день с утра и до вечера. Экскурсовод не только интересно расскажет вам о биографии композитора, экспонатах музея, но и будет аккомпанировать, если вы захотите спеть песни Нургисы Тлендиева.