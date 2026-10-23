Дом, где рождается творчество

Просторный зрительный зал на 200 мест, библиотека с богатым книжным фондом, помещения для занятий искусством – теперь все это станет частью повседневной жизни сельчан.

У нового здания в день открытия было особенно оживленно. Жители собрались семьями. В разговорах звучали поздравления и добрые пожелания. Для одних открытие стало поводом вспомнить о прежних культурных мероприятиях, для других – возможностью представить, сколько интересного теперь появится в родном селе. Ведь Дом культуры – это не просто здание с залом и сценой. Это место, где встречаются поколения, раскрываются способности и рождаются новые творческие идеи.

В торжественной церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Поздравляя сельчан с открытием нового объекта и национальным праздником, он подчеркнул, что развитие культуры и сельской инфраструктуры остается одним из важных направлений региональной работы.

– В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области последовательно ведется работа по развитию сферы культуры, совершенствованию сельской инфраструктуры и повышению качества жизни населения. С момента образования области построено и введено в эксплуатацию 26 домов культуры и объектов для занятий в кружках. Пять из них открыты в Сарыагашском районе, – отметил глава региона.

В новом Доме культуры предусмотрены возможности для занятий хореографией и творчеством. Здесь можно будет репетировать, осваивать новые направления искусства, готовиться к концертам и праздничным мероприятиям. Для сельских ребят это шанс проявить себя, найти единомышленников и сделать первые шаги на сцене. А для тех, кто уже давно занимается творчеством, – возможность работать в специально оборудованном пространстве.

Отдельное место в культурном центре занимает библиотека с книжным фондом около 9 тыс. книг и читальным залом на 18 мест. Здесь школьники смогут готовиться к занятиям, любители литературы – находить новые произведения, а читатели старшего поколения – вновь встречаться с любимыми авторами.

Здание оснащено необходимым сценическим оборудованием, что позволит проводить концерты, тематические вечера, творческие встречи и другие культурно-массовые мероприятия. Это значит, что у местных коллективов появится площадка для выступлений, а у жителей – больше поводов собираться вместе, поддерживать юные таланты и участвовать в общественной жизни села.

Строительство культурного объекта началось в апреле 2025 года и завершилось в октябре 2026-го. Общая стоимость проекта составила 565,6 млн тенге.

Общая площадь здания сос­тавляет 709,7 кв. м, земельного участка – 1,5 га. Проект предусматривает создание 13 рабочих мест. Таким образом, новый Дом культуры станет не только площадкой для творчества и досуга, но и частью социальной инфраструктуры, способствующей развитию сельской территории.