Статьи Дом, где рождались шедевры 13 октября 2022 г. 0:00 Юлия Миленькая На любимой алматинцами улице Тулебаева расположено здание, которое известно далеко не всем горожанам. Сегодня оно вновь заполняется школьниками, студентами и зарубежными туристами. Речь идет о научно-культурном центре – доме, где провел последние десять лет жизни выдающийся казахский писатель, общественный деятель Мухтар Ауэзов. – Он всегда мечтал о том, чтобы построить собственный дом. В 1949 году купил участок с небольшим домом, который позже был снесен. Участок освободился от лишних построек. Чтобы создать проект будущего дома, Мухтар Омарханович обратился за помощью к архитектору Георгию Герасимовичу Герасимову, который был хорошим знатоком своего дела и неплохим художником, – рассказывает кандидат филологических наук, директор Научно-культурного центра – дома Мухтара Ауэзова Диар Кунаев. Диар Аскарович – внук Мухтара Ауэзова. По мужской линии он – потомок Кунаева, по женской – Ауэзова. Мама Диара Кунаева – Лейла, дочь Мухтара Омархановича. По словам Диара Аскаровича, вместе с Герасимовым Мухтар Ауэзов разработал проект своего дома, сам делал наброски и эскизы. Строительство началось в мае 1950 года. Мухтар Омарханович сам контролировал выполнение работ, постоянно находился на стройке... 28 ноября 1963 года литературно-мемориальный Дом-музей Мухтара Ауэзова открыл свои двери для первых посетителей. Этот дом и богатейший фонд, ставший основой экспозиции и включающий в себя рукописное наследие и личную библиотеку писателя, передала в дар Институту литературы и искусства жена Мухтара Омархановича – Валентина Николаевна Ауэзова. Договор дарения был подписан 14 мая 1962 года. Всю основную работу по созданию музея возглавила дочь писателя Лейла Мухтаровна Ауэзова. Она руководила музеем на протяжении тридцати лет, до своих последних дней. Как отмечает Диар Кунаев, большую помощь в создании музея оказали первый президент Академии наук республики Каныш Сатпаев, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Муслим Базарбаев и заместитель директора института Оразгуль Нурмагамбетова. Лейла Мухтаровна с 1956 года работала в системе Академии наук Казахстана: в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова, а с 1962-го – в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова заведующей литературно-мемориальным Домом-музеем Ауэзова. – Мама была доктором исторических наук. Она активным образом участвовала в подготовке к печати первого собрания сочинений Мухтара Ауэзова в пяти томах на русском языке в издательстве «Художественная литература» в Москве, 12-томного, а затем и 20-томного собрания его сочинений, в публикации ряда неизвестных ранее произведений, сборников воспоминаний современников, коллективных монографий о писателе, – отметил Диар Аскарович. – А уже в 2011 году мы закончили 50-томное полное собрание сочинений Ауэзова, но спустя некоторое время нашли еще материалы, которые вошли в еще пять дополнительных томов. Таким образом, сейчас мы могли бы издать 55-томное собрание сочинений, хотя, думаю, что и это еще не предел. Все время находятся какие-то новые письма, художественные произведения, неизвестные выступления. К сожалению, выделенных государственных средств хватило к настоящему времени на публикацию лишь пяти томов избранных произведений. В пять книг вошли роман-эпопея «Путь Абая», рассказы, повести, очерки и пьесы. После пандемии в доме был организован ремонт, длившийся почти год. К 125-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова государство выделило средства, которые позволили отремонтировать все три здания, принадлежащие музею. Первое здание музея – это непосредственно сам дом, где жил и работал выдающийся писатель и ученый. – В 1972 году было подстроено еще одно здание, где находятся конференц-зал и рабочие кабинеты сотрудников музея, – рассказывает Диар Кунаев. – А к 100-летию, в 1997 году, на территории Дома-музея был создан экспозиционно-выставочный зал. По решению архитектора Шокана Майтабекова здание экспозиционного зала было построено так, чтобы оно было видно из-под земли только наполовину. На крыше сооружения установлен купол, напоминающий священный камень Кааба в Мекке. По словам экскурсовода, главного хранителя фондов музея Салтанат Мукатаевой, идея архитектора предполагала создание атмосферы причастности посетителя не только к литературному наследию, но и вообще к духовным ценностям казахского народа. До ремонта объекты экспозиции, которые на протяжении 25 лет были представлены посетителям, разобраны. Теперь до конца года работникам музея предстоит организовать новую экспозицию. В настоящее же время она презентована лишь частично – книги Ауэзова в переводе на разные языки мира, государственные награды писателя, его портфель, письменные приборы и печатная машинка. Стены экспозиционного зала сегодня украшают многочисленные портреты Ауэзова, написанные в разные годы известными мастерами изобразительного искусства Центральной Азии. Это работы татарского живописца Баки Урманче, казахстанского художника-живописца, монументалиста Айтымбая Молдабекова, народного художника СССР Мухамедханафии Тельжанова, народного художника КазССР Сабура Мамбеева. – В 1942 году была издана первая книга «Путь Абая». Вот она, – показывает мне экскурсовод. – Эту книгу Мухтар Ауэзов подарил своей дочери Лейле и подписал: «Моей надежде и радости, самой любимой Лелюсеньке. С крепкой верой в твое светлое будущее. Папа». Благодаря отдельно появившемуся экспозиционному залу в самом доме Мухтара Ауэзова воссоздали атмосферу быта и расположение мебели, которые были при жизни самого писателя. Многие экспонаты, придающие особый уют и достоверность всему дому, были переданы родными и близкими Мухтара Омархановича. На территории дома Ауэзова находится и чудесный дворик-сад, в котором растут грушевые, яблоневые деревья, а также два плодоносящих дерева грецкого ореха, посаженные самим Мухтаром Омархановичем в 1951 году. – В гостиной любили собираться все члены семьи во главе с хозяином большого дома, – продолжает свой рассказ Салтанат Мукатаева, провожая меня непосредственно в сам дом, состоящий из семи комнат, четыре из которых располагались на первом этаже и три – на втором. – Здесь всегда было тепло и уютно. Вечерами смотрели интересные передачи по телевизору. Здесь вы видите столик с декоративной лампой и картины: «Кок-Тобе» Тансыкбаева, «Пионы» Черкасского, «Розы» Урманче, а также предметы прикладного искусства из Индии и Японии, привезенные из зарубежных поездок Мухтаром Омархановичем. Рабочий кабинет – любимая комната Ауэзова. На столе много листов с пометками писателя на полях, черновые записи об эпосах северных народов, последний отзыв на дипломную работу студента, на подставке – вьетнамский письменный прибор из дерева, подарок жены писателя Валентины Николаевны. На большом столе нашлось место и скульптуре малой формы «Беркут», которую символически называют «Беркутом Мухтара». Это молчаливый свидетель творчества писателя, который вот уже полвека следит и за посетителями кабинета. Рабочий кабинет Мухтара Ауэзова украшает роскошная библиотека, насчитывающая более шести тысяч книг и журналов. Стеллажи из двенадцати шкафов, выполненные по заказу писателя, появились в кабинете в середине 50-х годов. Столовая – самая большая комната в доме. За большим дастарханом собирались друзья, коллеги, ученые и общественные деятели из многих стран. Еще одна комната на первом этаже принадлежала сестре Мухтара Ауэзова – Умие, которую все домочадцы называли Умыш. Большой интерес в ее комнате представляет сундук с дарственной надписью на крышке по случаю 60-летия Мухтара Омархановича. Писатель подарил его своей младшей сестре. На втором этаже дома находится спальня Мухтара Омархановича и Валентины Николаевны и комнаты их детей – Лейлы и Ернара. Необходимо сказать, что Ернар Ауэзов – ученый-орнитолог, открывший в 1969 году уникальную птицу – реликтовую чайку на Алаколе. В комнате сына Мухтара Омархановича стоит письменный стол, за которым писатель неоднократно возвращался к своей трагедии «Еңлік – Кебек». – За ней появились и первая музыкальная комедия «Айман – Шолпан», либретто первого казахского балета «Қалқаман – Мамыр», много рассказов, пьес, а также закончены две первые книги «Абая», за которые писателю была присуждена Сталинская премия первой степени в 1949 году, – рассказывает Салтанат Мукатаева. Дом-музей Мухтара Ауэзова вызывает большой интерес у иностранных гостей города. Здесь побывали посетители из Европы, Австралии, Аргентины, Бразилии... Когда мы уже заканчивали наш разговор с экскурсоводом, в музей зашла пара из США. Салтанат Мукатаева сразу перешла на английский и начала знакомить иностранцев с жизнью и творчеством Мурата Омархановича на их родном языке. – Сейчас во всех библиотеках Алматы проходят мероприятия, посвященные 125-летию Мухтара Ауэзова. Отмечают знаковую дату и в школах. Так, школе № 128 имени Мухтара Ауэзова состоялся прекрасный вечер, на котором ученики поставили оригинальные спектакли на основе главных пьес и рассказов писателя, – говорит Диар Кунаев. – Более того, в школе был открыт музей, посвященный жизни и творчеству Ауэзова. В честь этого события мы предоставили школе некоторые фотографии, ксерокопии документов, из запасников нашего музея выделили одну из печатных машинок писателя. Дом-музей Мухтара Ауэзова имеет хорошую связь с Национальной библиотекой РК. Благодаря их совместной работе был создан сайт auezov.kz, представляющий собой электронную библиотеку под названием «Мир Мухтара Ауэзова» на казахском, русском и английском языках. На этом ресурсе можно найти тетралогию «Путь Абая», романы, повести, рассказы, пьесы, художественные переводы, очерки и многочисленные фотографии Мухтара Омархановича. Научно-культурный центр – Дом Мухтара Ауэзова открыт для осмотра с 10 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника. Музей принимает заявки на коллективное посещение. В нем проводятся лекции, литературные вечера, демонстрируются кинофильмы. Примечательно, что Дом Ауэзова, помимо своей большой культурно-просветительской работы, основную свою деятельность посвящает научно-исследовательским изысканиям. Главное направление работы музея – собрание, изучение, публикация и пропаганда творческого наследия Мухтара Омархановича, которое рассматривается во взаимосвязи казахской литературы с мировой литературой. За годы независимости он превратился в единственный мемориальный научно-культурный центр по ауэзоведению. Пред. След. Пред. След.