Дом, где рождались шедевры

На любимой алматинцами улице Тулебаева расположено здание, которое известно далеко не всем горожанам. Сегодня оно вновь заполняется школьниками, студентами и зарубежными туристами. Речь идет о научно-культурном центре – доме, где провел последние десять лет жизни выдающийся казахский писатель, общественный деятель Мухтар Ауэзов.

– Он всегда мечтал о том, чтобы построить собственный дом. В 1949 году купил участок с небольшим домом, который позже был снесен. Участок освободился от лишних построек. Чтобы создать проект будущего дома, Мухтар Омарханович обратился за помощью к архитектору Георгию Герасимовичу Герасимову, который был хорошим знатоком своего дела и неплохим художником, – рассказывает кандидат филологических наук, директор Научно-культурного центра – дома Мухтара Ауэзова Диар Кунаев.

Диар Аскарович – внук Мухтара Ауэзова. По мужской линии он – потомок Кунаева, по женской – Ауэзова. Мама Диара Кунаева – Лейла, дочь Мухтара Омархановича.

По словам Диара Аскаровича, вместе с Герасимовым Мухтар Ауэзов разработал проект своего дома, сам делал наброски и эскизы. Строительство началось в мае 1950 года. Мухтар Омарханович сам контролировал выполнение работ, постоянно находился на стройке...

28 ноября 1963 года литературно-мемориальный Дом-музей Мухтара Ауэзова открыл свои двери для первых посетителей. Этот дом и богатейший фонд, ставший основой экспозиции и включающий в себя рукописное наследие и личную библиотеку писателя, передала в дар Институту литературы и искусства жена Мухтара Омархановича – Валентина Николаевна Ауэзова. Договор дарения был подписан 14 мая 1962 года.

Всю основную работу по соз­данию музея возглавила дочь писателя Лейла Мухтаровна Ауэзова. Она руководила музеем на протяжении тридцати лет, до своих последних дней. Как отмечает Диар Кунаев, большую помощь в создании музея оказали первый президент Академии наук республики Каныш Сатпаев, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Мус­лим Базарбаев и заместитель директора института Оразгуль Нурмагамбетова.

Лейла Мухтаровна с 1956 года работала в системе Академии наук Казахстана: в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова, а с ­1962-го – в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова заведующей литературно-мемориальным Домом-музеем Ауэзова.

– Мама была доктором исторических наук. Она активным образом участвовала в подготовке к печати первого собрания сочинений Мухтара Ауэзова в пяти томах на русском языке в издательстве «Художественная литература» в Москве, 12-томного, а затем и 20-томного собрания его сочинений, в публикации ряда неизвестных ранее произведений, сборников воспоминаний современников, коллективных моно­графий о писателе, – отметил Диар Аскарович. – А уже в 2011 году мы закончили 50-томное полное собрание сочинений Ауэзова, но спустя некоторое время нашли еще материалы, которые вошли в еще пять дополнительных томов. Таким образом, сейчас мы могли бы издать 55-томное собрание сочинений, хотя, думаю, что и это еще не предел. Все время находятся какие-то новые письма, художественные произведения, неизвестные выступления.

К сожалению, выделенных государственных средств хватило к настоящему времени на публикацию лишь пяти томов избранных произведений. В пять книг вошли роман-эпопея «Путь Абая», рассказы, повести, очерки и пьесы.

После пандемии в доме был организован ремонт, длившийся почти год. К 125-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова государство выделило средства, которые позволили отремонтировать все три здания, принадлежащие музею.

Первое здание музея – это непосредственно сам дом, где жил и работал выдающийся писатель и ученый.

– В 1972 году было подстрое­но еще одно здание, где находятся конференц-зал и рабочие кабинеты сотрудников музея, – рассказывает Диар Кунаев. – А к 100-летию, в 1997 году, на территории Дома-музея был создан экспозиционно-выставочный зал.

По решению архитектора Шокана Майтабекова здание экспозиционного зала было построе­но так, чтобы оно было видно из-под земли только наполовину. На крыше сооружения установлен купол, напоминающий священный камень Кааба в Мекке. По словам экскурсовода, главного хранителя фондов музея Салтанат Мукатаевой, идея архитектора предполагала создание атмосферы причастности посетителя не только к литературному наследию, но и вообще к духовным ценностям казахского народа.

До ремонта объекты экспози­ции, которые на протяжении 25 лет были представлены посетителям, разобраны. Теперь до конца года работникам музея предстоит организовать новую экспозицию. В настоящее же время она презентована лишь частично – книги Ауэзова в переводе на разные языки мира, государственные награды писателя, его портфель, письменные приборы и печатная машинка.

Стены экспозиционного зала сегодня украшают многочисленные портреты Ауэзова, написанные в разные годы известными мастерами изобразительного искусства Центральной Азии. Это работы татарского живописца Баки Урманче, казахстанского художника-живописца, монументалиста Айтымбая Молдабекова, народного художника СССР Мухамедханафии Тельжанова, народного художника КазССР Сабура Мамбеева.

– В 1942 году была издана первая книга «Путь Абая». Вот она, – показывает мне экскурсовод. – Эту книгу Мухтар ­Ауэзов подарил своей дочери Лейле и подписал: «Моей надежде и радос­ти, самой любимой Лелюсеньке. С крепкой верой в твое светлое будущее. Папа».

Благодаря отдельно появившемуся экспозиционному залу в самом доме Мухтара Ауэзова воссоздали атмосферу быта и расположение мебели, которые были при жизни самого писателя. Многие экспонаты, придающие особый уют и дос­товерность всему дому, были переданы родными и близкими Мухтара Омархановича.

На территории дома Ауэзова находится и чудесный дворик-сад, в котором растут грушевые, яблоневые деревья, а также два плодоносящих дерева грецкого ореха, посаженные самим Мухтаром Омархановичем в 1951 году.

– В гостиной любили собираться все члены семьи во главе с хозяином большого дома, – продолжает свой рассказ Салтанат Мукатаева, провожая меня непосредственно в сам дом, состоя­щий из семи комнат, четыре из которых располагались на первом этаже и три – на втором. – Здесь всегда было тепло и уютно. Вечерами смотрели интересные передачи по телевизору. Здесь вы видите столик с декоративной лампой и картины: «Кок-Тобе» Тансыкбаева, «Пионы» Черкасского, «Розы» Урманче, а также предметы прикладного искусства из Индии и Японии, привезенные из зарубежных поездок Мухтаром Омархановичем.

Рабочий кабинет – любимая комната Ауэзова. На столе много листов с пометками писателя на полях, черновые записи об эпосах северных народов, последний отзыв на дипломную работу студента, на подставке – вьетнамский письменный прибор из дерева, подарок жены писателя Валентины Николаевны. На большом столе нашлось мес­то и скульптуре малой формы «Беркут», которую символически называют «Беркутом Мухтара». Это молчаливый свидетель твор­чества писателя, который вот уже полвека следит и за посетителями кабинета.

Рабочий кабинет Мухтара ­Ауэзова украшает роскошная библиотека, насчитывающая более шести тысяч книг и журналов. Стеллажи из двенадцати шкафов, выполненные по заказу писателя, появились в кабинете в середине 50-х годов.

Столовая – самая большая комната в доме. За большим дас­тарханом собирались друзья, коллеги, ученые и общественные деятели из многих стран.

Еще одна комната на первом этаже принадлежала сестре Мухтара Ауэзова – Умие, которую все домочадцы называли Умыш. Большой интерес в ее комнате представляет сундук с дарственной надписью на крышке по случаю 60-летия Мухтара Омархановича. Писатель подарил его своей младшей сестре.

На втором этаже дома находится спальня Мухтара Омархановича и Валентины Николаевны и комнаты их детей – Лейлы и Ернара.

Необходимо сказать, что Ернар Ауэзов – ученый-орнитолог, открывший в 1969 году уникальную птицу – реликтовую чайку на Алаколе. В комнате сына Мухтара Омархановича стоит письменный стол, за которым писатель неоднократно возвращался к своей трагедии «Еңлік – Кебек».

– За ней появились и первая музыкальная комедия «Айман – Шолпан», либретто первого казахского балета «Қалқаман – Мамыр», много рассказов, пьес, а также закончены две первые книги «Абая», за которые писателю была присуждена Сталинская премия первой степени в 1949 году, – рассказывает Салтанат Мукатаева.

Дом-музей Мухтара Ауэзова вызывает большой интерес у иностранных гостей города. Здесь побывали посетители из Европы, Австралии, Аргентины, Бразилии... Когда мы уже заканчивали наш разговор с экскурсоводом, в музей зашла пара из США. Салтанат Мукатаева сразу перешла на английский и начала знакомить иностранцев с жизнью и творчеством Мурата Омархановича на их родном языке.

– Сейчас во всех библиотеках Алматы проходят мероприятия, посвященные 125-летию Мухтара Ауэзова. Отмечают знаковую дату и в школах. Так, школе № 128 имени Мухтара Ауэзова состоялся прекрасный вечер, на котором ученики поставили оригинальные спектакли на основе главных пьес и рассказов писателя, – говорит Диар Кунаев. – Более того, в школе был открыт музей, посвященный жизни и творчеству Ауэзова. В честь этого события мы предоставили школе некоторые фотографии, ксерокопии документов, из запасников нашего музея выделили одну из печатных машинок писателя.

Дом-музей Мухтара Ауэзова имеет хорошую связь с Национальной библиотекой РК. Благодаря их совместной работе был создан сайт auezov.kz, представляющий собой электронную библиотеку под названием «Мир Мухтара Ауэзова» на казахском, русском и английском языках. На этом ресурсе можно найти тетралогию «Путь Абая», романы, повести, рассказы, пьесы, художественные переводы, очерки и многочисленные фотографии Мухтара Омархановича.

Научно-культурный центр – Дом Мухтара Ауэзова открыт для осмотра с 10 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника. Музей принимает заявки на коллективное посещение. В нем проводятся лекции, литературные вечера, демонстрируются кинофильмы.

Примечательно, что Дом Ауэзова, помимо своей большой культурно-просветительской работы, основную свою деятельность посвящает научно-исследовательским изысканиям. Главное направление работы музея – собрание, изучение, публикация и пропаганда творческого наследия Мухтара Омархановича, которое рассматривается во взаимосвязи казахской литературы с мировой литературой. За годы независимости он превратился в единственный мемориальный научно-культурный центр по ауэзоведению.