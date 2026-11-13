Дом, где рождаются «ангелы»

В этом году исполнится 90 лет актеру, сыгравшему главную роль в комедии «Ангел в тюбетейке» Алимгазы Райымбекову, а на прошлой неделе был день рож­дения народной артистки Казахской ССР Шабал Бейсековой, в чьем доме и родилась идея создания бессмертной комедии Шакена Айманова.

фото предоставлено Асель Кенжетаевой (кадры из фильма)

Первая профессиональная оперная певица Казахстана – старшая сестра прототипа «ангела» Сакко Каратаева. Их отец, прокурор Акмолинской области Бейсек Каратаев, был расстрелян за дружбу с Сакеном Сейфуллиным. Самый младший сын родился, когда отца уже забрали. Репрессированный прокурор, будучи убежденным коммунистом, передал на волю, чтобы младенцу дали имя Сакко. Оно было выбрано не случайно. В СССР в те годы активно обсуждался судебный процесс над североамериканскими рабочими итальянского происхождения Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти. Ванцетти в семье уже был, это имя носил старший брат.

Семерых детей «врага народа» его жена Айнаколь, прототип неугомонной старушки Таны из «Ангела в тюбетейке», которую блистательно сыграла Амина Умурзакова, вырастила одна. К счастью, судьба всех ее детей сложилась хорошо, сама она скончалась в глубокой старости в доме Сакко, самого любимого из ее детей.

И она действительно искала для него невесту. На одной из посиделок в доме Шабал Бейсековой и Каукена Кенжетаева эту историю услышал Шакен Айманов.

– Апашка ходила по всем алматинским общежитиям и приставала к девчонкам, – рассказывает дочь Шабал Бейсековой и Каукена Кенжетаева Баян. – Когда папа рассказал о проделках тещи дяде Шакену, тот долго смеялся, а потом раз – и появился фильм.

Сегодня нет в живых ни реального прототипа учителя Тайлака из «Ангела в тюбетейке», ни актера, сыгравшего его. Алимгазы Райымбеков, пришедший в кино буквально «от сохи» (водитель колхоза им. Ленина Кировского района Талды-Курганской области), ушел из жизни в январе 2021 года, совсем немного не дожив до своего 85-летия. Сакко Каратаева не стало в прошлом году, ему было 88 лет. До конца жизни, как и в молодости, он оставался молчуном и скромнягой. Интервью за него обычно давала его супруга Бихан. По ее словам, фильм фактически точь-в-точь повторил перипетии их с мужем судьбы.

– Я по окончании в 1961 году физико-математического факультета ЖенПИ уехала работать в колхоз Октябрьский, что в Илийском районе Алматинской области, – рассказывала она. – Моя подруга Гайша (мы с ней из одного аула), выйдя после института замуж, осталась в городе. И вот как-то она говорит: «Ну что ты в своем колхозе потеряла? А здесь жених ждет тебя с квартирой и городской пропиской».

Подруга говорила о Сакко. Он с матерью жил в одном подъезде с нею, только этажом ниже. Когда Айнаколь-апа, мама потенциального жениха, все уши прожужжала Гайше о невесте для своего сына, то та стала ей вовсю расхваливать свою подружку Бихан: та, мол, умеет не только детей учить математике, но еще водит трактор и комбайн, доит корову, сбивает масло, печет хлеб… У матери Сакко загорелись глаза: «Знакомь ее скорее со мной!»

– А я и не набивала себе цену. В деревне меня больше уже никто не держал: отец после смерти матери успел жениться. Да и 28 лет для девушки – это вам не шутки, – рассказывала Бихан-апа. – Свадьба у нас была веселой. Певица Шабал Бейсекова, старшая сестра Сакко (в фильме ее играет Бибигуль Тулегенова), и ее муж очень постарались для этого. Кого только не было на ней – все их с Каукеном Кенжетаевым друзья-артисты во главе со знаменитым кинорежиссером Мажитом Бегалиным. Не было только самого Шакена Айманова – он был на съемках.

С родственниками мужа молодая невестка быстро нашла общий язык, они любили час­то бывать у них в гостях. Шабал и сама была великолепной хозяйкой, но ей нравился лагман Бихан, она училась его готовить у снохи.

– Жезде мужа

Каукен Кенжетаевич, как и его старший брат, обладал хорошим чувством юмора. Бывало, играем с ним в карты (он меня и научил этому), а он все сокрушается: «Эх, парнем бы тебе родиться». Я, признаюсь, и в самом деле по характеру не робкого десятка. В городе устроилась в русскую школу – казахских просто не было, отработала там 40 лет. А с Сакко, не буду жаловаться, у нас жизнь сложилась неплохо. Он вообще был очень похож на своего героя, такой же спокойный и добродушный. Свекровь была очень шустрой неунывающей женщиной. Не будь такого характера, ей трудно было бы одной поставить на ноги семерых детей. А мы с Сакко вырастили замечательную дочку. Политолог Алия Балапанова сегодня доктор наук, уважаемый профессор, – заключает Бихан-апа.