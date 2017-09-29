​Дом, где царит праздник

Мамы-тьюторы (наставники), специалисты проекта и особенные дети объехали 12 городов страны. Они встречались с родителями, столкнувшимися с проблемой аутизма, с педагогами и медиками, которые работают или будут работать с такими детьми, и передавали им свой опыт, знания и навыки. А юные участники этого турне общались со своими сверст­никами, выступали с концертами и даже проводили мастер-классы.

Автором проекта выступил Общественный фонд «Добровольное общество милосердия» («ДОМ»). Реализовать его помог Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust.

– Объединиться в одну большую семью и помогать друг другу – главная цель нашей инициативы, – подчеркнули их руководители на пресс-конференции, посвященной итогу проекта.

Как было сообщено, на сегодня ассоциации родителей детей-аутистов существуют только в Алматы, Караганде, Павлодаре и Кызылорде. Но, к сожалению, дети с расстройством аутистического спектра (РАС) есть в каждом городе. Их число продолжает расти. .

Только в Казахстане за последние 12 лет количество детей с РАС увеличилось в 20 раз! – В поездках по стране, которые стартовали в октябре прошлого года, участвовали российские специалисты из Московского инновационного образовательного центра, опытные мамы-тьюторы, кто преодолевает эту проблему и кто уже преодолел; около 50 ребятишек-участников и помощников проекта, – рассказала координатор проекта Салтанат Мурзалинова-Яковлева. – Мы побывали в Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске и Шымкенте. На наши встречи пришли 3 200 человек. Рекорд по массовости – 500 человек – побил Петропавловск.

Как она подчеркнула, встречи были очень насыщенные. Проводились психолого-медико-педагогическая диагностика детей, обучающие мастер-классы, занятия и консультации для родителей, педагогов, психологов, невропатологов, логопедов, дефектологов. Проходили дискуссии, «круглые столы», мини-конференции. В ходе них специалисты проекта подробно рассказывали, что представляет собой это заболевание, какие есть методы и результаты вывода детей из аутичного состояния, какова в этом роль родителей, для чего и как им нужно объединяться, какие эффективные формы социа­лизации детей с РАС они могут создать в регионах без помощи специалистов. Мамы-тьюторы делились своим опытом, вдохновляя родителей на успех, на терпение, на неустанную и грамотную помощь своим детям.

Важно было и участие детей в этих поездках. Своим поведением они наглядно демонстрировали дос­тигнутые результаты, активно и с удовольствием общались со свои­ми сверстниками, выступали на сцене. Кто-то из них боялся большого скопления людей, никогда не ездил на поезде, был восприимчив к яркому свету и резким звукам. В ходе поездки (состав детей менялся) большинство ребят эти страхи преодолели. Более того, среди них находилось немало желающих отправиться еще в одну поездку, в чем, конечно, им не отказывали.

– В диагнозе «аутизм» нет «волшебной таблетки», нужно просто очень любить своего ребенка, ежедневно заниматься с ним – и тогда случаются победы! – убеж­дены мамы-тьюторы. – В нашем центре есть дети, которым сняли диагноз, поэтому все мамы искренне верят, что тоже смогут помочь своим и другим детям. И конечно, нужна помощь благо­творительных фондов, специалистов и вообще всех желающих помочь нашей проблеме.

– В этом проекте я участвовала с 9-летним сыном, – рассказывает Толкын Турапбекова – одна из таких мам. – У меня двое детей. Когда старшему сыну было 4 года, в его поведении я заметила странности: стереотипные движения, замкнутость, нежелание с нами контактировать. Но развивался он нормально: любил рассматривать книжки, собирать пазлы с цифрами и буквами. Я обращалась к разным специалистам. Лучшим, как меня заверяли. Они ставили разные ­диагнозы, в том числе расстройст­во аутистического спектра. Я поняла, что надо что-то делать, но по врачам решила больше не ходить. Узнала, что в Алматы есть Ассоциа­ция родителей детей-аутистов. Живу я в Астане. Не раздумывая, с большой надеждой поехала с сыном в южный мегаполис. Здесь родители делились друг с другом своим опытом, мы вместе занимались с детьми. Поначалу я с сыном занималась отдельно, потом он стал контактировать с другими ребятами и включился в команду. Это уже было результатом! С тех пор приезжала в Алматы регулярно, на два месяца. Сын понемногу выходил из своего состояния, и меня это вдохновило на то, чтобы получить больше знаний и навыков. Я поехала на учебу в Грузию, где таким детям и их родителям давно и успешно оказывают квалифицированную помощь. Потом включилась в проект «Аутизм победим» и начала делиться своим опытом и знаниями с другими родителями. Мой сын стал вполне обычным мальчиком, и он тоже уже помогает своим сверстникам: состоит в инклюзивной команде юных помощников.

– Мы делаем упор на игры и общение, в которых участвуют обычные мальчики и девочки – братья и сестры этих ребят, – уточнила специалист проекта Юлия Пенкина. – Это дает хорошие результаты: подопечные проекта перенимают поведение, навыки и восприятие жизни здоровых детей. Мы ходим в походы на природу, устраиваем спортивные соревнования, веселые праздники, посещаем общест­венные места. То есть наша работа направлена на преодоление самой большой проблемы аутизма – проб­лемы социализации.