Дом, где живет мечта

Статьи,Читающая нация
Зарина Москау
специальный корреспондент

Супруги Сайран и Айнаш Айткожины уверены: главное не заставить ребенка читать, а создать условия, в которых ему самому захочется открыть книгу.

фото Игоря Бургандинова

Море книг

Самая главная комната в доме – библиотека, причем старшие дети сами оформили ее в морском стиле: стругали доски, пая­ли полки и подбирали тематичес­кие занавески. У Айткожиных библиотека – это не просто полки с книгами, это место, где собирается семья и проходят самые теплые вечера. В этом доме чтение – неотъемлемая часть семейной жизни.

Пока жду встречи с хозяевами дома, рассматриваю полки: книги расположены словно по ступеням – от самых простых к более сложным. На нижних полках – книжки для малышей, яркие и красочные, с динозавриками, зайчатами, солнышком и радугой. Чуть выше – книги для школьников о приключениях, путешествиях, истории, рассказы о пиратах и индейцах, произведения классической детской литературы.

Знакомые с детства «Айвенго», «Всадник без головы», «Пос­ледний из могикан», «Черная стрела», «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Том Сойер», из современного – «Хоббит», «Властелин колец». Еще выше – Пушкин, Толстой, Айтматов и другие классики, научно-популярная литература.

Большая часть книг – не новые издания, сверкающие глянцем. Нет, они не истрепаны, просто их читают, часто берут с полок, делают на полях заметки карандашом, одним словом, книги не превращены в музейные экспонаты.

В семье нет запретов, когда говорят: «Это папины книги, не трогай», а как раз наоборот – каждый может подойти к полке, взять любой фолиант, полистать, задать вопрос. И поэтому самое ценное в домашней библиотеке Айткожиных – не количество книг, а та самая любовь к чтению, которая царит в доме.

Опыт и пример

– Любовь к чтению нельзя навязать. Но можно создать условия, в которых ребенку самому захочется читать. Иногда для этого достаточно одной книги – той самой, которая запомнится на всю жизнь, – говорит Сайран Айткожин.

Он вспоминает как сам, будучи малышом, который не умел читать, любил рассматривать том из энциклопедической серии «Земля и люди». Именно эта книга, по его словам, стала той самой первой каплей, пос­ле которой начинается дождь. Она пробудила любопытство, которое однажды привело его в сельскую библиотеку и навсегда подружило его с миром чтения.

Он читал везде и всегда: однаж­ды пас отару за аулом, с собой у него была интересная книга. Вскоре хлынул дождь, и ему пришлось гнать отару в сторону дома. Книгу он спрятал в барсучьей норе, намереваясь забрать ее завтра. Но наутро обнаружил, что она совсем размокла, и дочитать ее он уже не сможет. Но так хотелось узнать, чем же закончилось все, что Сайран решил придумать концовку сам...

Одними из любимых в детстве были книги о Робинзоне Крузо и путешественниках. Особенно запомнились бортовые запис­ки Робинзона. Юный Сайран представлял, что герой пишет именно ему.

– Через чтение передается человеческий опыт: то, что один пережил за годы, другой может прожить за один вечер, – говорит он.

По его убеждению, цивилизация во многом держится на книгах – так же, как дом стоит на фундаменте. Бумага со временем стареет, но прочитанное остается в памяти человека и передается дальше – детям и внукам.

На полке у окна в библиотеке стоит старый проигрыватель, рядом – стопка пластинок. Каждый вечер младшие дети слушают одну из сказок.

– Пластинку нельзя поставить на паузу или перемотать одним движением. Нужно достать ее из конверта, закрепить на диске проигрывателя, опустить иглу и дослушать сторону до конца. И это тоже воспитание, – считает отец семейства.

Музыка, голоса героев, шорох леса и голос диктора не просто рассказывают историю – они погружают ребенка в нее. Пока звучит пластинка, он рассмат­ривает конверт, читает названия и имена. А потом до книги остается всего один шаг. Также родителям важно помнить, что личный пример – самый убедительный способ привить детям нужные навыки.

Быть ближе друг к другу

Гостеприимная хозяйка разливает чай и мы продолжаем разговор.

– Чтение – это не только способ познакомить детей с литературой, но еще и возможность быть ближе друг к другу, – говорит Айнаш Айткожина. – Когда родители и дети читают вместе, появляется время для разговоров, вопросов и обмена впечатления­ми. Через переживания литературных героев ребенок учится понимать окружающий мир, а родители получают возможность лучше узнать внутренний мир своих детей. Такие минуты укрепляют доверие и создают ту особую близость, которая остается с человеком на всю жизнь.

Ярким примером такого воспитания можно назвать старшего сына четы Айткожиных. Аксултан очень рано научился читать, а в пять лет начал даже сочинять стихи. Уже во втором классе мальчик написал книгу «От чистого истока». В школе был проведен творческий вечер, а о юном авторе узнали далеко за пределами класса – о книге рассказывали СМИ. Уже через год стихи Аксултана составили литературно-художественную часть школьного осеннего бала.

А в 2019 году он стал обладателем Гран-при национальной премии «Жас Өркен» в номинации «Юный писатель». Сегодня Аксултан­ успешно трудится в сфере информационных технологий. Все восемь детей Айт­кожиных не просто учатся на отлично, но и успешно осваивают языки, много читают, мальчики дружат с инструментами, а девочки знают базовые навыки рукоделия. Библиотека по неглас­ному соглашению всех сторон незаметно стала и местом демонстрации успеха, когда каждый новый кубок или сертификат занимал свое достойное место на ее полках.

Заинтересовать ребенка чтением непросто: в век технологий все больше детей делают выбор в пользу гаджетов. Чтобы в этом бою победили книги, Сайран и Айнаш Айткожины советуют придерживаться нескольких правил.

Первое – начинать как можно раньше: не обязательно ждать, пока ребенок научится читать самостоятельно. Издания с яркими картинками, короткие истории и чтение вслух с первых лет создают у него эмоциональную связь с книгой.

Второе – сделать книги доступными. Ребенок должен иметь возможность сам взять понравившееся издание. Хорошо, если дома есть литература разной сложности – от познавательных книжек до приключений и классики.

Третье – не ограничивать детей школьной программой. Пусть среди книг будут те, которые соответствуют их собственным интересам: о космосе, животных, путешествиях, истории, спорте, фантастике.

И еще один совет – записать ребенка в детско-юношескую библиотеку. Пусть он сам рассматривает полки, обложки, знакомится с разными авторами и жанрами. Потому что один из главных двигателей интереса к чтению – поиск своей темы.

– Нужно разговаривать с детьми и не только по вопросам быта и уроков. Мы обсуждаем книги, фильмы, спрашиваем мнение друг друга на резонансные случаи. Иногда это разговор на кухне за вечерним чаем, иногда – беседа в дороге, самолете или на тропинке под дождем. Но все они, по сути, об одном – о большой дороге, на которую однажды ступает сын или дочь, – говорит глава семейства.

Мы уходили затемно, в полном восторге от большой, дружной и читающей семьи Айткожиных. Любовь к книгам в ней воспринимается не как школьная обязанность. Это часть семейной культуры, способ познавать мир и друг друга. И оттого книгам в этом доме уютно, ведь здесь верят друг в друга и в то, что мечты сбываются.

#дети #библиотека #чтение #Читающая нация #Айткожины

Популярное

Все
Цифровая эпоха диктует свои правила
Развитие по всем направлениям
Гвардейцы подвели итоги
Укреплять единство и согласие
Приятный сюрприз для полсотни семей
Горизонты обрабатывающей промышленности
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Из аварийного жилья – в новый дом
«Ордабасы» укрепил лидерство
От заказа до возврата
Отстоять правоту – реально
Размер платежа зависит не только от тарифа
Дом, где живет мечта
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях
За победами на олимпиадах стоят упорство и труд
Счастливые адреса
Взрастить поколение созидателей
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Тик и Так переехали в Семей
Заводы, подстанция, детсад...
На Кок-Жайлау сажали ели
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Взрастить поколение созидателей
За победами на олимпиадах стоят упорство и труд
Размер платежа зависит не только от тарифа
Отстоять правоту – реально

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]