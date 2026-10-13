Дом, где живет мечта

Море книг

Самая главная комната в доме – библиотека, причем старшие дети сами оформили ее в морском стиле: стругали доски, пая­ли полки и подбирали тематичес­кие занавески. У Айткожиных библиотека – это не просто полки с книгами, это место, где собирается семья и проходят самые теплые вечера. В этом доме чтение – неотъемлемая часть семейной жизни.

Пока жду встречи с хозяевами дома, рассматриваю полки: книги расположены словно по ступеням – от самых простых к более сложным. На нижних полках – книжки для малышей, яркие и красочные, с динозавриками, зайчатами, солнышком и радугой. Чуть выше – книги для школьников о приключениях, путешествиях, истории, рассказы о пиратах и индейцах, произведения классической детской литературы.

Знакомые с детства «Айвенго», «Всадник без головы», «Пос­ледний из могикан», «Черная стрела», «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Том Сойер», из современного – «Хоббит», «Властелин колец». Еще выше – Пушкин, Толстой, Айтматов и другие классики, научно-популярная литература.

Большая часть книг – не новые издания, сверкающие глянцем. Нет, они не истрепаны, просто их читают, часто берут с полок, делают на полях заметки карандашом, одним словом, книги не превращены в музейные экспонаты.

В семье нет запретов, когда говорят: «Это папины книги, не трогай», а как раз наоборот – каждый может подойти к полке, взять любой фолиант, полистать, задать вопрос. И поэтому самое ценное в домашней библиотеке Айткожиных – не количество книг, а та самая любовь к чтению, которая царит в доме.

Опыт и пример

– Любовь к чтению нельзя навязать. Но можно создать условия, в которых ребенку самому захочется читать. Иногда для этого достаточно одной книги – той самой, которая запомнится на всю жизнь, – говорит Сайран Айткожин.

Он вспоминает как сам, будучи малышом, который не умел читать, любил рассматривать том из энциклопедической серии «Земля и люди». Именно эта книга, по его словам, стала той самой первой каплей, пос­ле которой начинается дождь. Она пробудила любопытство, которое однажды привело его в сельскую библиотеку и навсегда подружило его с миром чтения.

Он читал везде и всегда: однаж­ды пас отару за аулом, с собой у него была интересная книга. Вскоре хлынул дождь, и ему пришлось гнать отару в сторону дома. Книгу он спрятал в барсучьей норе, намереваясь забрать ее завтра. Но наутро обнаружил, что она совсем размокла, и дочитать ее он уже не сможет. Но так хотелось узнать, чем же закончилось все, что Сайран решил придумать концовку сам...

Одними из любимых в детстве были книги о Робинзоне Крузо и путешественниках. Особенно запомнились бортовые запис­ки Робинзона. Юный Сайран представлял, что герой пишет именно ему.

– Через чтение передается человеческий опыт: то, что один пережил за годы, другой может прожить за один вечер, – говорит он.

По его убеждению, цивилизация во многом держится на книгах – так же, как дом стоит на фундаменте. Бумага со временем стареет, но прочитанное остается в памяти человека и передается дальше – детям и внукам.

На полке у окна в библиотеке стоит старый проигрыватель, рядом – стопка пластинок. Каждый вечер младшие дети слушают одну из сказок.

– Пластинку нельзя поставить на паузу или перемотать одним движением. Нужно достать ее из конверта, закрепить на диске проигрывателя, опустить иглу и дослушать сторону до конца. И это тоже воспитание, – считает отец семейства.

Музыка, голоса героев, шорох леса и голос диктора не просто рассказывают историю – они погружают ребенка в нее. Пока звучит пластинка, он рассмат­ривает конверт, читает названия и имена. А потом до книги остается всего один шаг. Также родителям важно помнить, что личный пример – самый убедительный способ привить детям нужные навыки.

Быть ближе друг к другу

Гостеприимная хозяйка разливает чай и мы продолжаем разговор.

– Чтение – это не только способ познакомить детей с литературой, но еще и возможность быть ближе друг к другу, – говорит Айнаш Айткожина. – Когда родители и дети читают вместе, появляется время для разговоров, вопросов и обмена впечатления­ми. Через переживания литературных героев ребенок учится понимать окружающий мир, а родители получают возможность лучше узнать внутренний мир своих детей. Такие минуты укрепляют доверие и создают ту особую близость, которая остается с человеком на всю жизнь.

Ярким примером такого воспитания можно назвать старшего сына четы Айткожиных. Аксултан очень рано научился читать, а в пять лет начал даже сочинять стихи. Уже во втором классе мальчик написал книгу «От чистого истока». В школе был проведен творческий вечер, а о юном авторе узнали далеко за пределами класса – о книге рассказывали СМИ. Уже через год стихи Аксултана составили литературно-художественную часть школьного осеннего бала.

А в 2019 году он стал обладателем Гран-при национальной премии «Жас Өркен» в номинации «Юный писатель». Сегодня Аксултан­ успешно трудится в сфере информационных технологий. Все восемь детей Айт­кожиных не просто учатся на отлично, но и успешно осваивают языки, много читают, мальчики дружат с инструментами, а девочки знают базовые навыки рукоделия. Библиотека по неглас­ному соглашению всех сторон незаметно стала и местом демонстрации успеха, когда каждый новый кубок или сертификат занимал свое достойное место на ее полках.

Заинтересовать ребенка чтением непросто: в век технологий все больше детей делают выбор в пользу гаджетов. Чтобы в этом бою победили книги, Сайран и Айнаш Айткожины советуют придерживаться нескольких правил.

Первое – начинать как можно раньше: не обязательно ждать, пока ребенок научится читать самостоятельно. Издания с яркими картинками, короткие истории и чтение вслух с первых лет создают у него эмоциональную связь с книгой.

Второе – сделать книги доступными. Ребенок должен иметь возможность сам взять понравившееся издание. Хорошо, если дома есть литература разной сложности – от познавательных книжек до приключений и классики.

Третье – не ограничивать детей школьной программой. Пусть среди книг будут те, которые соответствуют их собственным интересам: о космосе, животных, путешествиях, истории, спорте, фантастике.

И еще один совет – записать ребенка в детско-юношескую библиотеку. Пусть он сам рассматривает полки, обложки, знакомится с разными авторами и жанрами. Потому что один из главных двигателей интереса к чтению – поиск своей темы.

– Нужно разговаривать с детьми и не только по вопросам быта и уроков. Мы обсуждаем книги, фильмы, спрашиваем мнение друг друга на резонансные случаи. Иногда это разговор на кухне за вечерним чаем, иногда – беседа в дороге, самолете или на тропинке под дождем. Но все они, по сути, об одном – о большой дороге, на которую однажды ступает сын или дочь, – говорит глава семейства.

Мы уходили затемно, в полном восторге от большой, дружной и читающей семьи Айткожиных. Любовь к книгам в ней воспринимается не как школьная обязанность. Это часть семейной культуры, способ познавать мир и друг друга. И оттого книгам в этом доме уютно, ведь здесь верят друг в друга и в то, что мечты сбываются.