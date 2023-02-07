Дом и дружба

Это сейчас в Казахстане есть законодательство, защищающее согласие и единство. А в начале 1990-х ситуация была не просто сложной – порой сильно «искрило». По словам общественника, почетного гражданина Усть-Каменогорска Серика Оразбайулы, в областном центре Восточного Казахстана открыто «ходила» газета, сеющая рознь и сепаратистские настроения. Под видом культурных объединений действовали финансируемые из-за рубежа радикалы. Однажды город едва не стал горячей точкой.

– Произошло преступление, были убиты молодые парни-казахи, – поделился воспоминаниями пенсионер. – Тут же поднялась молодежь. Толпа направилась в сторону городского поселка Овечий Ключ с чеченским населением. Стало известно, что к ним могут присоединиться криминальные группировки из Семея, Шымкента. Все катилось к межэтническому конфликту. Я в числе сотрудников право­охранительных органов стоял в заградительной линии. Дорогу к поселку защищал бронетранс­портер. В тот момент решающую роль сыграла мудрость стариков. Уважаемые аксакалы-казахи собрались за одним столом со старейшинами-чеченцами, спокойно поговорили, разобрались. Преступники были найдены, выданы полиции. Конфликт был исчерпан.

Именно тогда, по словам общест­венника, пришло понимание, насколько важно представителям этнических диаспор собираться под одним шаныраком. Любые разногласия можно снять, если общаться, проявлять терпимость и здравомыслие.

На сегодня Дом дружбы при областной Ассамблее народа Казахстана занимает одно из лучших зданий Усть-Каменогорска – бывший Дворец культуры металлургов, памятник архитектуры. Общая площадь – 6 700 кв. м. У каждого этнокультурного объеди­нения – своя комната. Есть зрительный зал на 700 мест со сценой – для праздничных концертов. Есть несколько хореографических студий для народных и молодежных коллективов. Есть помещения для «круглых столов» и конференций – на большое число участников и поменьше, фойе для выставок или ярмарок прикладников. Сам дворец – с колоннами и портиком в античном стиле, парадной лестницей – делает каждого, кто сюда приходит, немножко счастливее.

– Не раз звучали предложения отдать помещения нужным людям, – рассказал директор областного Дома дружбы Эльдар Толеубеков. – У меня в кабинете дверь всегда открыта, я вижу, кто собирается, чем занимаются. Наши народные коллективы пришли, песни спели, танцы отрепетировали, чаю решили попить. Я всегда могу поздороваться, поговорить, узнать, что в душе творится. В мирной семье живем. А если здесь не будет этнокультурных объединений? Где их искать? Они, конечно, будут собираться в каких-то офисах, но разорвется единое пространство.

Есть те, кто говорит, что Ассамблея народа Казахстана не нужна, что там ничем не занимаются. По словам Эльдара Толеубековича, такое можно услышать только от ограниченных, недальновидных людей. Достаточно вспомнить те же 1990-е, когда в Усть-Каменогорске раздавались радикальные лозунги, толпу подогревали так, что она мост перекрывала. Сейчас любую тему, возникающую в межнациональных отношениях, стараются проговорить в Доме дружбы. С этим идут именно сюда, «выпускают пар», выплескивают негатив, вместе находят решение. Куда направятся активисты, если убрать такую площадку? Выйдут на улицы?

В прошлом году Дом дружбы к своему 30-летию открыл коворкинг-центр для молодежи. Есть Интернет, можно пройти онлайн языковые курсы, посмотреть фильмы на казахском или английском языках, предложить какую-то идею... По словам руководителя, любые ремонтные работы в здании со статусом памятника связаны с хлопотами, многочисленными разрешения­ми. Сроки на разработку эскиза коворкинг-центра, и без того сжатые, страшно горели. Обратились в одну студию дизайна, другую, третью… Везде сказали: «Приходите через месяц-полтора». И вдруг откликнулась одна дизайнер, сумевшая сделать проект буквально за пару дней.

– Когда у нее спросили, почему она пошла навстречу, девушка объяснила, что раньше ходила в Дом дружбы, поэтому захотела помочь, – рассказал Эльдар Толеубекович. – Кто однажды к нам пришел, те заряжаются этой атмосферой, идеологией. Если потом мы к ним обращаемся, все отзываются, говорят: «Надо помочь своим».

В 2011 году в областной Дом дружбы пришел Равиль Юнусов. До этого у него была работа на производстве с зарплатой 150 тыс. тенге – большой по тем временам. Новый оклад молодого человека составил чуть больше 20 тыс. тенге. Но он хотел работать именно здесь, потому что с детства ходил в татарское этнокультурное объеди­нение, жил этой атмосферой. Сейчас Равиль – заместитель директора Дома дружбы, возглавляет молодежное крыло областной Ассамблеи народа Казахстана, активист татарского центра. В целом под красивым шаныраком усть-каменогорского дворца работают 22 объединения и 27 творческих коллективов, в том числе школа «Возрождение» по обучению национальным языкам диаспор, проживающих в Восточном Казахстане. Всех в этом доме принимают спокойно, мирно, гостеприимно.