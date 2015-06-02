Дом из света и тепла

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Жулдыз АЙТЖАНОВА
В Астане состоялся финал 11-го международного студенческого архитектурного конкурса «Проектирование мультикомфортного дома ISOVER». В творческом состязании, организованном французской компанией Saint-Gobain совместно с НК «Астана ЭКСПО-2017», приняли участие 50 студенческих команд из Турции, России, Беларуси, Чехии, Хорватии, Эстонии, Франции, Кыргызстана и других стран.
Десять лет подряд этот конкурс проходил в Европе, а нынче впервые состоялся в столице нашей республики. Причем его тема звучала так: «Жилой квартал для холодного климата – Астана, Казахстан». В своей работе студенты должны были учесть резко континентальные климатические условия города и другие региональные особеннос­ти. Согласно международным стандартам участники представляли свои проекты на английском языке.
– В конкурсе участвуют студенты из более чем 20 стран. Теперь все они будут иметь четкое представление о Казахстане и Астане, – отметил представитель компании Raimbek Group, член жюри Телман Тышканбаев. – Каждый раз участники находят новые творческие решения. В нынешнем году их идеи, возможно, лягут в основу проектов жилых кварталов в казахстанской столице.
Конкурсные дни были жаркими. День и ночь молодые архитекторы чертили, вычитывали, дорабатывали проекты, в которых нужно было соединить энергоэффективность и архитектурную грациозность. Студент Карагандинского государственного технического университета Дюсембек Жакупов предложил, к примеру, создать дом-атриум.
– Я старался учесть все необходимое для комфорта людей – детские площадки, сады, магазины. Мультикомфортный дом должен быть наполнен солнечным светом, поэтому предусмотрел возможность инсоляции, – говорит Дюсембек. – Участвуя в конкурсе, я приобрел большой опыт.
Студенты из российского Барнаула Татьяна Вовченко и Дмитрий Харченко свой дом постарались сделать максимально непроницаемым для столичных холодов.
– Поначалу мы установили ветрогенераторы, затем решили, что в комплексе солнце и ветер будут давать значительно больше энергии, – говорит Татьяна.
Студенты пражского технического университета Роман Белов и Михаела Загоровска создали комфортные условия не только внутри дома, но и снаружи. Так появилась крытая центральная алея, где соседи могут вместе проводить досуг в любое время года.
По итогам конкурса жюри распределило призовые места следующим образом: Каролина Чодура из Польши была отмечена в номинации «Студенческий приз». В номинации «Специальный приз» первое место заняли Мирбек Бекболиев, Кутай Бибероглу и Бурах Иихан из Турции, второе – Томас Борос из Словакии, а третье – Сюзанна Зелингерова, Барбара Медова и Якуб Мед из Чехии.
В основном конкурсе Валерия Артени и Андрей Тинтари из Румынии были удостоены третьего места, Джон Эдол и Элен Лакомбэ из Франции заняли второе, а Руслан Абельдинов, Валерия Сидоренко и Иван Шредер из Казахстана стали первыми.
– Причина выбора очень проста – работа казахстанских ребят была признана наиболее сбалансированной с точки зрения применения энергоэффективных технологий, мультикомфортности, она отвечала всем требованиям конкурса, – отметила главный менеджер архитектурно-строительного департамента национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Зауре Айтаева.

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