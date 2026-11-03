Дом, который рождается в цехе

Туризм
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане осваивают выпуск мобильных капсульных домиков, связывая его с развитием экотуризма.

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В производственном цехе ТОО «BNK Group Ltd.» все устрое­но по принципу конвейе­ра, хотя конвейерной ленты как таковой здесь нет. В голове технологического процесса вспыхивают искры электросварки – здесь сваривают металлические каркасы, на другом участке устанавливают окна, рядом – монтируют компактный санузел. Таким образом, сборочный процесс можно видеть в его логическом развитии. У одного капсульного домика есть пока только металлический каркас, у второго уже приварены стены, третий почти готов к отправке заказчику. Рабочие-монтажники переходят от одной конструкции к другой, и за смену из набора отдельных комплектующих деталей складывается мобильное жилье.

– Здесь каждый отвечает за свой участок, а затем передает работу следующему, – объясняет начальник цеха Равшан Са­фиев. – Причем каждый сотрудник в рамках технического задания добавляет что-то свое. Так капсульный домик постепенно обрастает деталями по цепочке: каркас, сварка, покраска, окна, обшивка, внутренняя отделка. И да, отдельно собираются компактные санузлы.

На одной из операций работает 60-летний Абдужалил Хайруллаев. По профессии он инженер-механик горно-бурового оборудования, много лет отдал геологоразведке. Новое дело начал осваивать в 58 лет.

- Я никогда не пользовался полиуретановой пеной, – рассказывает специалист. – Первый раз занимаюсь этими операциями. Обшивка капсульных домиков тоже для меня в новинку. И с листогибами раньше не работал. Но всему можно научиться, было бы желание, – говорит ветеран. Говорит уверенно, спокойно, без сожаления о прежней профессии и без пафоса по поводу новой. Просто освоил еще одну квалифицированную работу.

Так называемое капсульное жилье стало для компании «BNK Group Ltd.» новым направлением. Основной профиль предприя­тия – водосбережение: здесь производят дождевальные машины и системы капельного орошения. Есть у него и две молочные фермы – в Туркестанской и Жамбылской областях.

Идея нового производства появилась после поездок в Китай. Руководитель ТОО Ниязали Бейсенбаев несколько раз ездил туда в составе делегаций Туркестанской области. Знакомился с предприятиями, технологиями, оборудованием.

– Я как инженер-энергетик и владелец машиностроительного завода, увидел, что этот профиль производства мне подходит, – говорит Ниязали Бейсенбаев. – Меня заинтересовала не только сама технология, но и перспективы использования подобного мобильного и компактного жилья.

В Туркестанской области немало мест, где туристическая инфраструктура развивается вдали от городов – в горах, степи, рядом с природными достопримечательностями. Строить там капитальные объекты и сложно, и незаконно. Капсульный же дом можно собрать в цехе, привезти и установить уже на месте.

Во время поездок представители «BNK Group Ltd.» познакомились с китайской компанией, которая много лет выпускает такие переносные комфортабельные помещения. В начале 2025 года стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
Для первых 16 домиков казахстанская компания приобрела у партнера комплектующие и технологию. Китайские коллеги приехали в Туркестан, помогли запустить производство и обучили местных работников.

В среднем, по словам начальника цеха, компания выпускает до четырех-пяти конструкций в месяц. Объем зависит от заказов и комплектации.

Снаружи капсула кажется совсем небольшой. Внутри ощущение меняется. Площадь – от 18 до 36 квадратных метров. В зависимости от модели здесь помещаются кухня, душевая, санузел, жилая и спальная зоны.

Но главное впечатление создает панорамное окно. За стеклом вместо соседней стены может оказаться гора, степь, лес или вода. Небольшое пространство словно получает продолжение за пределами самого капсульного домика. Для экотуризма это особенно важно. Но прежде чем отправить такую капсулу в горы или степь, ее нужно приспособить к местному климату.

– У нас в области бывает и до 50 градусов жары, – говорит Равшан Сафиев. – Поэтому в конструкции предусмотрена серьезная теплоизоляция. Используется пенополистирол, толщина утепляющего слоя – около восьми-десяти сантиметров. Есть теплый пол, кондиционер работает в режиме «зима-лето».

То есть компактность здесь не должна означать компромисс с комфортом. При этом капсульные дома рассчитаны не только на туристические объекты. Вот, к примеру, мобильный домик для тех, кто работает на удаленных пастбищах. Внутри – небольшая кухня, душ, место для отдыха и кондиционер. Да, колес у конструкции нет. Ее можно поднять краном, погрузить на платформу и перевезти туда, где есть надобность во временном благоустроенном жилье.

Сценариев использования у таких домов немало: туристичес­кие базы, пастбища, охотничьи хозяйства, сторожевые посты, дачные участки. Планировку и комплектацию можно менять в зависимости от задачи. Сегодня предприятие выпускает три основные модели. В будущем рассматривает расширение товарной линейки, в том числе – производство двухэтажных вариантов.
Стоимость средней мобильной капсулы начинается от восьми-девяти миллионов тенге. Итоговая цена зависит от площади домика, модели и комплектации.

Производство пока небольшое, но уже вышло за рамки эксперимента. По словам руководителя «BNK Group Ltd.», компания изготовила около 30 капсульных жилищ. Одним из их первых покупателей стал предприниматель из Алматы Зангар Ками, работающий в кофейном бизнесе. Но самый крупный пример применения новой технологии компания соз­дала сама. Недалеко от Кентау, примерно в пяти километрах от города, находится национальный парк Каратау. Здесь ТОО приобрело около двух гектаров земли и создало собственный объект экотуризма.

В проект вложено около двух миллионов долларов. На территории установили 16 домов – три VIP и 13 стандартных. Здесь появились бассейны, банные комплексы и другая инфраструктура. Сегодня объект уже принимает гостей. Сюда приезжают отдыхать жители Шымкента, Алматы, Кызылординской области. Есть иностранные туристы. Сценарий времяпровождения здесь выстроен довольно просто: прибыть в Туркестан, ознакомиться с историческими достопримечательностями, а затем выехать за город – в сторону Каратау – и провести несколько дней среди природы.

Таким образом, капсульный дом оказывается уже не просто жильем. Он становится частью туристической инфраструктуры, которую можно разместить там, где строительство большого гостиничного комплекса потребовало бы гораздо больше времени и ресурсов.

Параллельно меняется и само производство. К примеру, значительная часть комплектующих компания уже выпускает из материалов казахстанского происхождения. Некоторые технологические комплектующие пока приходят из Китая. Следующая задача предприятия – нарастить степень локализации и наладить выпуск большинства импортных деталей непосредственно в Туркестанской области.

Так что работа продолжается. Вспыхивает сварка. На соседнем участке полусобранной конструкции монтируют окно. Кто-то проверяет швы, кто-то занимается внутренней отделкой. Один капсульный домик готовится покинуть цех, другой только начинает превращаться из металлического каркаса в жилое пространство... Здесь его путь начинается с металла, а закончиться может где угодно – в горах, на пастбище, у туристической базы или среди степи.

Главное, что жилая капсула не строится на месте. Ее сначала собирают здесь, в цехе, а потом отправляют туда, где она станет частью чьей-то жизни или нового туристического маршрута.

#экономика #производство #туризм

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