Дом с картинами казахстанских классиков появился в Астане
Жанат Тукпиев
Произведениями казахстанских классиков искусства из собрания музея имени Абылхана Кастеева оформили внешнюю стену одного из домов Астаны. Об этом сообщил аким района Сарыарка Арман Турлубек на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вот и подошел к концу международный фестиваль уличного искусства Urban Art Astana. Фестиваль, стартовавший 15 июня, подарил городу 8 грандиозных работ казахстанских и зарубежных художников. И если со многими граффити астанчане уже познакомились, то приятным открытием сегодня для жителей и гостей города станет целое произведение искусства на улице Мамбетова 5, на продолжающейся части Арбата, уже на отрезке от улицы Кенесары до Абая. Городской Арбат становится еще длиннее! Буквально вчера вечером мы добавили последние штрихи в оформлении этого дома", – написал Турлыбек.
Украшенный произведениями классиков казахстанского искусства из собрания Государственного музея искусств им. А. Кастеева дом представляет собой целую галерею под открытым небом.
"Здесь вы можете насладиться работами наших знаменитых авторов: Турсуна Абуова, Абылхана Кастеева, Гульфайрус Исмаиловой, Шаймардана Сариева, Гани Баянова, Марии Лизогуб и Айши Галимбаевой. "Знаменитый дом с картинами", думаю, в скором времени его будут называть только так, расположился в тихой части улицы, где размещены в основном офисные здания. Теперь же это место, без сомнения, станет обязательным в маршруте прогулок наших жителей и гостей города", – считает аким.