​Дом трещит по швам

Эту августовскую ночь 4 семьи не забудут никогда. В 2 часа ночи, когда все уже спали, дом вдруг затрещал, а стены зашатались. Скрип и скрежет были настолько сильными и пугающими, что люди стали выбегать на улицу, недоумевая, что могло случиться с их казавшимся прочным и надеж­ным домом. Его построи­ли еще в 1961 году. Толщина кирпичных стен – 65 см, высота потолков – 3,2 м. Жильцы говорят, что о прочности конструкции свидетельствует уже хотя бы тот факт, что никаких трещинок на стенах никогда не было, что уж там говорить о падении кусков штукатурки?

Сейчас дом, в стенах которого зияют трещины, не узнать. Через дыры в стене можно запросто наблю­дать за тем, что происходит во дворе. Только вот оставаться в квартире очень опасно. Это понятно не только по перекосившемуся полу и стенам, но и по перманент­но раздающемуся треску.

– Все вещи мы оставили в квартире, взяв только самое необходимое, – говорит Наталья Иванова. – Как мы радовались, когда 9 лет назад купили квартиру в этом доме! Два года назад, получив пенсионные накопления, сделала ремонт. Надеялась, что остаток жизни проведу в тихом и спокойном районе, благоустроен­ной квартире. А тут – на тебе такое! Жильцы склонны считать, что виной ЧП, фактичес­ки лишившего их крыши над головой, стали прорыв системы водоснабжения и утечка, в ходе которой вода мог­ла попасть под фундамент их дома, и от этого он просел.

– Пока мы отселили только один подъезд, – комментирует ситуацию заместитель акима Енбекшинского районного акима­та Шымкента Александр Малахов. – Второй подъезд пока нормальный, но как конструкция поведет себя дальше, сложно сказать. Слово за экспертами. Им предстоит выяснить причину, приведшую к разрушению. Может, причина разрушения в подземных толчках? Здесь накануне была утечка воды, водоканал ее устранил. Если вода текла долго, то это тоже выяснится в ходе экспертизы.

Сотрудники акимата уверяют, что как только станут известны результаты экспертизы, станет ясно, кто виноват в произошедшем. Его-то и обяжут восстановить здание, сделав сейсмоусиление, если это будет возможно, или приобрести людям другое равноценное жилье.

Енбекшинский районный акимат Шымкента в срочном порядке отселил все 4 семьи, сняв для 3 из них временное жилье. Еще об одной семье позаботились родственники, переселив их в безопасное место.

Сейчас в аварийном доме отключена подача природного газа, как это и положено по технике безопасности.

Так что продолжающие жить в доме 4 семьи соседнего подъез­да испытывают определенные неудобства. Но это не самое страшное. Их беспокоит судьба дома, ведь разрушения могут продолжиться и коснуться второго подъезда. Жительница дома Лилия Зыкова говорит, что в их подъезде тоже слышен треск, с потолка то и дело сыпется штукатурка…