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Дом, в котором живет ветеран
Валентина Мелехова, Костанайская область

Для фронтовика из Костанайской области Касымхана Алдабергенова Великая Отечественная война длилась дольше, чем для других. Настоящую победу он отметил 12 мая 1945, когда немцы сложили оружие в Чехословакии.

Когда началась война, Касымхану Алдабергенову было всего 15. В июне 1941-го все мужское население совхоза Милютинка Житикариснкого района Костанайской области, где он и жил, ушло на фронт. А он стал секретарем сельского совета. Позднее призвали и его.

10 января 1943 года началась долгая дорога до Челябинска. Это сейчас до соседнего региона рукой подать, а тогда не было общественного транспорта, и в один из поселков приграничного региона добирались на санях.

– После месяца карантина нас стали сортировать. Меня с моими семью классами образования летом 1943 года направили в пулеметное училище Златоуста. Затем прошел отбор в воздушно-десантные войска. Так я оказался во Владимирской области, где полтора года проводились военные учения, – рассказывает Касымхан Алдабергенов.

На фронт отправили в конце 1944-го. Через Москву и Украину он уехал в Будапешт для укрепления танковой дивизии. Фашисты держали оборону, Красной армии удалось ее прорвать. Были освобождены Венг­рия и Австрия. В апреле 1945-го дивизия, в составе которой был Касымхан Алдабергенов, двинулась в Чехословакию. Там и встретил наш герой Победу.

– 9 мая нам сказали, что война окончена, победа за нами, немцы капитулировали. Но фашист не хотел сдаваться, нас встречали пулями. Так что мы воевали вплоть до 12 мая. Были жертвы, потому что мы колонной шли и немцы стреляли... И только когда пришли американские войска, немцы сдались им, – вспоминает фронтовик.

И снова дорога в Будапешт. Пешком. 600 километров за 20 дней. Там Касымхан Алдабергенов пробыл еще полгода. Домой вернулся только в 1946-м. Работал учителем математики в сельской школе, женился. В браке с красавицей из соседней деревни у него родилось пятеро детей.

Сейчас Касымхан Алдабергенов на пенсии, вместе с супругой нянчит правнуков и с болью говорит о том, что та победа, за которую проливали кровь и миллионы сложили головы, нынче мало что значит для современной молодежи.

– Страшно смотреть на то, что сейчас происходит в некогда братских республиках – дети гибнут, города рушатся. Какой теперь смысл от той победы? Наше поколение кровью защищало эти страны. А теперь что? Братоубийственная война идет. И нам стыдно за это, – говорит Касымхан Алдабергенов.

И все же тех, кто ценят свободу и глубоко чтят ветеранов, воевавших за наше мирное небо над головой, много, их большинство. Среди них и соседи Касымхана Алдабергенова. В этом году в канун празднования 9 Мая они устроили соседу-фронтовику настоящий праздник, установив на фасаде его дома мемориальную доску с надписью: «В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны Алдабергенов Касымхан Алдабергенович». И в этом доме нашего героя каждый знает в лицо.

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