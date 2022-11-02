Фото: facebook.com/saintdid
Происшествия , Видеогалерея

В Аулиеколе несколько новых домов погорельцев оказались в воде

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Костанайской области затопило несколько новых домов, построенных для пострадавших от крупного природного пожара в Аулиекольском районе в сентябре текущего года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"Друзья, а это новые дома, построенные для погорельцев в Аулиекольском районе Костанайской области. Ещё не успели остыть лайки на восторженных постах акимата о том, как быстро (2,5 месяца) они выполнили поручение президента, а дома уже затопило. Дома, которые построили по поручению главы государства, за которыми следит вся страна не продержались без скандала и неделю", – написал на своей странице в Facebook исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов, подкрепив пост фотографиями.  

Как известно, в Аулиекольском районе для погорельцев был построен 91 жилой дом. Однако, как пояснил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик Танжариков, проектом не было предусмотрено устройство септиков, поэтому временные септики были построены за счет подрядчиков. 

"В результате плюсовой температуры и выпадения в течение нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов. При этом согласно инженерно-геологическим изысканиям фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет", – заявил глава ведомства.

На данный момент воду с придомовой территории откачивают. Техника находится на постоянном дежурстве.

"Ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов микрорайона Бірлік. По завершении разработки ПСД будут выполнены строительно-монтажные работы", – резюмировал Танжариков.

Между тем аким Аулиекольского района Ерлан Теменов уточнил, что в настоящий момент в новом микрорайоне Бірлік вопрос стоит по 12 подтопленным дворовым территориям. 

«Фундаменты сделаны в соответствии со всеми требованиями. В дом вода не поступает и не подтекает. Никаких вопросов в этом отношении нет. Оперативно было отработано. В настоящий момент у нас работают 4 единицы водооткачивающей техники и 2 мотопомпы. Около 25 человек оказывает содействия из отдела ЖКХ и сельского округа», – дополнил он.

 

 

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