Дома и стены помогают

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Дамир САТАЕВ, Караганда
Чемпионат мира по казахстанской версии смешанных боевых единоборств собрал в Караганде более 550 спортсменов, представляющих 8 стран: Азербайджан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину и Казахстан. Соревнования, проходившие в шести возрастных категориях (от 10 лет до 20 и старше), длились два дня. По итогам финальных поединков определились победители в 24 весовых категориях. Третье общекомандное место заняли спортсмены из Узбекистана, на втором расположились россияне. Первое же место пьедестала заслуженно досталось казахстанской команде, набравшей абсолютное большинство золотых медалей.
Награждение чемпионов прошло при участии президента Всемирной федерации NOMAD MMA, депутата Мажилиса Парламента РК Мухтара Тиникеева, а также специального гостя чемпионата – президента Федерации кунг-фу России Магометкамиля Рабаданова.
Также в рамках чемпионата прошли зрелищные профессиональные бои по версии N-1 PRO NOMAD MMA с участием бойцов из Маврикия, России, Украины, Молдовы и Казахстана.
Первый поединок, между маврикийцем Серджио Андриамбау и казахстанским бойцом Баянтасом Каиргельдиновым, закончился досрочной победой иностранного спортсмена. Во втором, прошедшем в категории 80 кг, встретились украинец Вячеслав Богомол и Кристиан Котэа из Молдовы. Этот поединок не сильно отличался от предыдущего и тоже завершился в первом раунде. Победу одержал боец из Украины.
Совсем в другом темпе прошел бой в супертяжелом весе, состоявшемся между Дмитрием Микуця из Украины и молдавским спортсменом Сергеем Спиваком. В первом раунде бойцы действовали осмотрительно и не «порадовали» друг друга амплитудными бросками и ударами. В итоге, достаточно измотав себя и соперника борьбой в партере, во втором раунде молдавскому бойцу удалось завершить бой досрочно, успешно проведя болевой прием.
Поединок между украинским мастером смешанных единоборств Владимиром Катыхиным и Бахтияром Ешкеновым из Семея принес победу и пояс чемпиона N-1 украинскому бойцу. Более опытный и взрослый Владимир быстро навязал казах­станскому спортсмену свою борьбу и продолжал доминировать вплоть до остановки поединка.
Еще один чемпионский пояс завоевал боец из России Заур Рамазанов, встретившийся в заключительном поединке с Уткиром Рузиевым из Узбекистана. Чемпион Дагестана по кунг-фу и чемпион Дагестана и России по полноконтактному рукопашному бою, серебряный призер Кубка Европы по ММА Заур Рамазанов завершил бой на первых же секундах поединка, нокаутировав чемпиона Узбекистана по самбо и чемпиона Азии по ММА ударом маваши слева.

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