Дома и стены помогли

В Талдыкоргане завершились IV летние республиканские сельские юношеские игры.

Более трех тысяч спортсменов из 14 областей Казахстана в течение десяти дней боролись за звание лучшего спортивного региона. Состязались юные представители команд по 12 видам спорта. Главная цель сельских юношеских игр – привлечение большего числа подрастающего населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, а также выявление лучших спортсменов среди сельских юношей и девушек для подготовки спортивного резерва.

Все участники были отлично подготовлены. Каждый сумел продемонстрировать свое мастерство. В церемонии награждения принял участие заместитель акима области Жетысу Рустам Али.

Почетное первое место завоевала команда области Жетысу, набравшая в общей сложности 276 очков, спортсмены из Алма­тинской области, набрав 257 очков, удостоились второго места, а «бронза» досталась спортсменам из Туркестанской области – в их копилке 241 очко.

По итогам соревнований сборная команда области Жетысу заняла по волейболу среди девушек 2-е место, мини-футболу, вольной борьбе – 3-е место, греко-римской борьбе – 2-е место, дзюдо – 1-е место, баскетболу: девушки – 2-е место, юноши – 3-е место, хоккею на траве (девушки и юноши) – 1-е место.

После церемонии награждения исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта по области Жетысу Алмат Ушкемпиров передал флаг V летних республиканских сельских юношеских игр 2026 года представителю Актюбинской области, где и пройдут следую­щие соревнования.