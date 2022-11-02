Дома на костях: скандал вокруг древнего захоронения разгорается в Мангистау

Построить дома на костях намерены власти одного из районов Мангистауской области. В местах древних захоронений уже проложили водопроводные трубы. Археологи бьют тревогу: не только уничтожается тысячелетнее, толком не изученное наследие, но и нарушается Земельный кодекс. Чиновники тем временем заявляют, что о ценности останков не подозревали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Человеческие останки в поселке Жынгылды обнаружили в 2019 году при строительстве инженерных сетей. Трубы прокладывали к участкам, отведенным под новостройки. Тогда приглашенные специалисты дали заключение – траншея проходит через древний могильник: это 8 захоронений IV-V века нашей эры, и копать дальше нельзя. Однако спустя 3 года про это «нельзя» как будто забыли, рассказал археолог Андрей Астафьев.

«Когда мы приехали в поселок Жынгылды, эта траншея оказалась засыпана. И более того, видно, что в этих траншеях установлены канализационные колодцы, то есть работы не прекращались. Госструктуры должны по серьезному вмешиваться», – считает Астафьев.

И вроде госструктуры вмешались. В управлении культуры региона сообщили, что уже направили письмо в отдел строительства акимата Мангистауского района. Именно этот орган контролировал работы в Жынгылды. О нарушении поставили в известность и прокуратуру.

«В письме мы указали, что по закону в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические, юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ. Со своей стороны от управления культуры отправили письмо в областную прокуратуру и управление государственно-строительного контроля Мангистауской области», – отметила заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гулзайда Толеугалиева.

Тем временем в акимате Мангистауского района сообщили, что проект проведения инженерных сетей датирован еще 2007 годом, а госэкпертизу он прошел только в 2021 году. И строительные работы начаты по её результатам. Правда, сейчас приостановлены, заверили чиновники.

«Ну мы же, отдел строительства, не знали, что там обнаружены человеческие останки, нас никто не предупредил, знаете», – прокомментировала сотрудник отдела строительства акимата Мангистауского района Жазира Абеу.

Теперь делом займется местная прокуратура. В надзорном органе намерены проанализировать, насколько законны действия районных властей.

«В ходе проведения работ по строительству электрических сетей, газопровода и водопровода на вновь отведенных земельных участках в селе Жынгылды, микрорайоне Кожагельды батыра, были обнаружены катакомбы. В настоящее время прокуратурой района проводится анализ законности проводимых работ. По результатам будут приняты соответствующие меры», – заверили в прокуратуре Мангистауского района.

К слову, древнее захоронение достаточно плотное, а его размеры, по оценке археолога, – 40 на 60 метров. Андрей Астафьев не исключает, что останки принадлежат земледельцам эпохи Великого переселения, это как раз IV-VI века нашей эры. А это новая страница в истории полуострова.