Дома по госпрограмме не выдержали испытания дождем в Костанае

Жители микрорайона Юбилейный города Костаная жалуются на качество домов, сданных по госпрограмме «Нұрлы жер». На следующий год у домов уже истекает гарантия. Но застройщик - ТОО «Вакхстрой» - не устранил дефекты. Самая главная проблема – крыша, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на «Костанайские новости»
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Крыши в многоэтажных домах не выдержали испытания дождем. Квартиры оказались подтоплены.
«Об этой проблеме мы говорим второй год. Были и письма в акимат, и встречи с отделом жилищных отношений, с застройщиком. Были и обещания отремонтировать крышу. Но в итоге все стоит на месте. Второй день льет дождь, в нашем доме заливает уже не только верхние этажи. Мы боимся, что если замкнет система электроснабжения, нас тут убьет! А ведь это новые дома! Непонятно, чего все ждут? Трагедии?» - говорит жительница дома №6 Виктория Иванова.
Согласны с соседними домами и жители домов №15 и №8. Ситуация у них идентичная.
Председатель ОСИ дома Алия Баева рассказала, что ключи от квартир жители получили в марте 2020 года. Почти сразу жильцы стали замечать дефекты. Однако большинство из них до сих пор не решены.
«Как только снег начал таять, вода полилась в квартиры людей. Мы много раз обращались в акимат. Было уже несколько обходов, много раз составлены дефектные акты. Но ситуация не изменилась», - говорит Баева.
Среди прочих проблем, жители дома указывают неработающую систему вентиляции, проваливающиеся полы, трещины и другие.
В итоге, с жильцами встретились
заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов и представитель застройщика ТОО «Вакхстрой» Валентин Шиляев.
В ходе эмоциональной встречи Касимов пообещал жителям, что дефекты, в том числе крыши, будут устранены. Сегодня он планирует снова совершить поквартирный обход в доме и составить очередной акт дефектов.