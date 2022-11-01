Общество Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет? 1 ноября 2022 г. 1:15 Михаил Тё, Жамбылская область Песок наступает Тревожным набатом можно назвать арт-инсталляцию «Четыре тонны песка», демонстрирующую наше будущее, если человек не изменит отношение к природе. Пески уже подступили к порогам домов в Мойынкумском и Шуском районах. Саксаул, который мог бы остановить опустынивание, нещадно вырубается, даже несмотря на законодательный запрет. Уже сегодня 80% территории страны страдает от опустынивания и деградации почвы. Интересно, что дизайнеры Ярослав Антонюк и Халит Каюмов песок для инсталяции доставили из пустынных зон Жамбылской области. – Саксаул – уникальное дерево. Его роль в природе трудно переоценить. Во-первых, это важное звено экосистемы, являющееся средой обитания для диких животных и птиц. Во-вторых, оно служит естественной преградой на пути наступления пустыни на сельхозугодья и населенные пункты. Учеными доказано, что корни саксаула, уходящие глубоко в землю, в среднем могут сдерживать четыре тонны песка. Именно поэтому инсталляция носит такое название, – отметил исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов. По его словам, в начале 90-х годов, к большому сожалению, саксаул был подвергнут массовой вырубке, и одновременно прекратилась его посадка. – Исторически сложилось, что саксаул является символом казахских степей и природы нашей страны, – подчеркнул Сухроб Ходжиматов. – Теперь же мы хотим представить его как символ надежды. Особенно это касается Приаралья, где экологическая проблема переросла в экономическую, социальную и демографическую. Что же вообще делается в стране для восстановления лесов? Для этого существует около 170 питомников, но по оценкам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияра Тургамбаева, они управляются недостаточно эффективно. И здесь есть ряд факторов, включая дефицит воды. Впрочем, саксаул – неприхотливое растение. Его восстановление зависит только от желания и способности решать проблему. И здесь цифры говорят сами за себя. Ежегодно только в масштабах области учреждения лесного хозяйства высаживают порядка 5–7 тыс. га этого пустынного дерева. По республике объем лесовосстановительных работ значительно выше. Силами природоохранных и лесоохранных учреждений акиматов производится посадка 1,1 млрд деревьев на территории 464 тыс. га. Наибольшие объемы – в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. Причем, как ожидается, работа будет усилена. Завершается создание Междуреченского и Аральского лесных питомников. В Алматинской области в дельте реки Или откроется еще одна зона, где будут разводить саксаул, турангу и тополь. Пред. След. Пред. След.