Общество

Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?

Михаил Тё, Жамбылская область

Песок наступает

Тревожным набатом можно наз­вать арт-инсталляцию «Четыре тонны песка», демонстрирующую наше будущее, если человек не изменит отношение к природе. Пески уже подступили к порогам домов в Мойынкумском и Шуском районах. Саксаул, который мог бы остановить опустынивание, нещадно вырубается, даже несмот­ря на законодательный запрет. Уже сегодня 80% территории страны страдает от опустынивания и деградации почвы.

Интересно, что дизайнеры Ярослав Антонюк и Халит Каю­мов песок для инсталяции дос­тавили из пустынных зон Жамбылской области.

– Саксаул – уникальное дерево. Его роль в природе трудно переоценить. Во-первых, это важное звено экосистемы, являющееся средой обитания для диких животных и птиц. Во-вторых, оно служит естественной преградой на пути наступления пустыни на сельхозугодья и населенные пункты. Учеными доказано, что корни саксаула, уходящие глубоко в землю, в среднем могут сдерживать четыре тонны песка. Именно поэтому инсталляция носит такое название, – отметил исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

По его словам, в начале 90-х годов, к большому сожалению, саксаул был подвергнут массовой вырубке, и одновременно прекратилась его посадка.

– Исторически сложилось, что саксаул является символом казахских степей и природы нашей страны, – подчеркнул Сухроб Ходжиматов. – Теперь же мы хотим представить его как символ надежды. Особенно это касается Приаралья, где экологическая проблема переросла в экономическую, социальную и демографическую.

Что же вообще делается в стране для восстановления лесов? Для этого существует около 170 питомников, но по оценкам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияра Тургамбаева, они управляются недостаточно эффективно. И здесь есть ряд факторов, включая дефицит воды.

Впрочем, саксаул – неприхотливое растение. Его восстановление зависит только от желания и способности решать проблему. И здесь цифры говорят сами за себя. Ежегодно только в масштабах области учреждения лесного хозяйства высаживают порядка 5–7 тыс. га этого пустынного дерева. По республике объем лесовосстановительных работ значительно выше.

Силами природоохранных и лесоохранных учреждений акиматов производится посадка 1,1 млрд деревьев на территории 464 тыс. га. Наибольшие объемы – в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Причем, как ожидается, работа будет усилена. Завершается создание Междуреченского и Аральского лесных питомников. В Алматинской области в дельте реки Или откроется еще одна зона, где будут разводить саксаул, турангу и тополь.

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