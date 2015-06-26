Домашнее подворье хорошо, а крупные фермы – лучше Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Крупные фермы лучше прежде всего качеством и объемами продукции. Но вначале совершим небольшой экскурс в недалекую историю, чтобы иметь под рукой сравнительную статистику. Так сложилось географически, что Зерендинский район плотно окольцевал со всех сторон Кокшетау. Ближайший населенный пункт – с. Садовое – расположен в 10 км от областного центра, самые дальние находятся в радиусе от 80 до 100 км. Близко, удобно, выгодно, особенно что касается транспортных расходов. Выгодно по всем статьям, в том числе и в экологическом плане. Поэтому речь сегодня будет идти именно по развитию продовольственной отрасли пригородного региона.

Прежде Зеренда славилась Викторовским маслозаводом, Айдабольским «мраморным» мясом и здешним мини-мясокомбинатом, высокопродуктивным дойным стадом, отборными урожаями зерновых, картофеля, овощей. Одним словом, продовольственная база была caмодостаточной и даже претендовала на передовые позиции в областном масштабе.

Затем по известным причинам произошел спад производства, закрылись перерабатывающие предприятия, ушло под нож общественное животноводство. Зерендинцы да и вся страна стали в основном кормиться домашним подворьем, которое давало еще в нулевые годы свыше 95% произведенного молока и мяса.

Это прошлая статистика, а вот настоящая. Сегодня в районе 42 086 голов КРС, в том числе коров и телок 18 188. Из них в сельхозформированиях, а это и есть крупные фермы, содержится почти 14 тыс. голов. 5% было, 30 – стало, есть разница? Еще какая, и видна она по динамике роста производства товарной продукции животноводства. Взять молоко. В 2012 году его произведено в районе 3,9 тыс. тонн, в 2013 – 5 тыс. тонн, в 2014 – 9,1 тыс. тонн. Нынче зерендинцы замахнулись аж на 14 тыс. тонн. И для такого скачка у них есть все условия, учитывая возрастающую помощь государства.

Основным перерабатывающим предприятием является молзавод в с. Садовое. Кроме пакетированных молока и кефира завод выпускает сметану, сливки, йогурты, творог. Кокшетау насыщен его продукцией, можно сказать, сполна, хотя конвейер работает далеко не на полную мощность. Стала его активным потребителем и Астана, получившая в минувшем году 974 тонны молочной продукции на сумму свыше 146 млн. тенге. В первом квартале 2015 года в столицу отправлено 462 тонны качественной продукции из натурального сырья. Объемы, как видно, нарастают, и это не предел.

Дилерская сеть уже протянулась в Алматы, Шымкент. В ближайшее время завод выйдет на проектную мощность, для этого ему пока не хватает сырья. 15 тыс. тонн молочной продукции в год явится большим прорывом в создании надежного, а главное доступного в цене продовольственного пояса прежде всего вокруг Кокшетау.

В данную программу активно включилось частное подворье, начав отказываться от примитивного дедовского метода содержания маточного поголовья. В этих целях в районе открыты 18 пунктов искусственного осеменения, повсеместно закуплены породистые быки-производители. Таким образом, в молочные гурты возвращается высокоудойная черно-пестрая порода скота.

В рамках реализации программ «Развитие фермерских хозяйств», «Сыбага» за последние 3 года получены кредитные ресурсы в размере 294 млн. тенге, приобретено сельским населением дополнительно 1 795 голов КРС. С целью увеличения племенного поголовья молочного направления и для открытия мини-МТФ созданы 6 сельских производственных кооперативов. Первая крестьянская ферма появилась в ауле Баратай. На ее создание через СельПК направлено 9 млн. тенге.

Два слова о кооперативах новой модификации. Они прежде всего организованы для эффективного использования кредитных средств, заменив разрозненных заемщиков. Последние, как правило, не имели залогового имущества, некоторые пытались самостоятельно укреплять подворье, но ничего у них из этого не получалось. А СельПК ситуацией владеют полностью, знают возможности каждого жителя округа, выделяя деньги по назначению, оставаясь уверенными, что они будут освоены с пользой для общего дела. На мой взгляд, хороший опыт для всей страны.

Во втором квартале текущего года планируется открыть МТФ на 200 голов в Аккольском сельском округе, в третьем квартале – МТФ также на 200 голов в с. Айдабол. Ожидаемый объем производства молока на этих фермах составит порядка 400 тонн. В целом же по району, повторимся, закуп молока нынче достигнет рекордной цифры: 15 тыс. тонн. Решается вопрос об открытии дополнительных пунктов закупа сырья в Булакском, Чаглинском, Троицком сельских округах и в аульном округе М. Габдуллина.

Похоже, большое молоко возвращается в Зеренду, занимая свое достойное место в продовольственном поясе Кокшетау, да и Астаны. Также уверенно, нарастающими темпами развивается мясная отрасль. Чего стоит откормплощадка с. Пухальское, где в настоящий момент содержится 3 600 голов отборного скота лучших в мире мясных пород черный ангус и герефорды! Среднесуточные привесы на откорме доходят до 1,5 кг. В советское время за такие показатели давали высокие правительственные награды.

До конца текущего года мясное поголовье в Пухальском увеличится почти в 2 раза, а к 2018 году составит 20 тысяч животных. Это будет самая крупная мясная ферма в Казахстане, поставляющая на потребительский рынок стейковую говядину.

Что важно: пухальская откормплощадка имеет кластерную основу. Одно ТОО производит качественные и высокопитательные корма, другое – отборное мясо, третье – его более чем успешно реализует.

В районе пока 3 откормплощадки. Однако, по словам акима Аскара Муратулы, они ежегодно будут прирастать новыми мясными фермами. Кроме КРС, на подворьях зерендинцев содержатся 7 412 овец и коз, 2 700 лошадей, 450 свиней. Произведено мяса за год и 3 месяца в живом весе 3 368, 1 тонны, что составляет 103% к рабочему заданию, в убойном – 1 708,5 тонны, прирост превысил 139%. А если еще к вышеназванным продуктам добавить 488 млн. штук яиц, полученных в 2014 году, то набирается внушительная общая корзина.

Теперь о ноу-хау. Для дальнейшего развития мясного скотоводства в районе организованы 2 СельПК: «Карааул» в Приреченском сельском округе в количестве 512 животных и «Кулагер» в Чаглинском сельском округе в количестве 1 000 голов.

Bсe этo уже есть, не менее увлекательны и планы на завтрашний день. В настоящее время формируются кредитные дела в 6 СельПК по открытию фермы на 200 голов в Зерендинском сельском округе, двух ферм по 250 голов каждая в Аккольском сельском округе, фермы на 200 голов в Сейфуллинском сельском округе, мини-семейных ферм в Булакском сельском округе и ауле Кызылсая от 10 до 50 коров и телок.

…B последнее время в народе ходит байка: Зеренда снабжает главным пищевым продуктом не только столичную область, но и соседнюю Северо-Казахстанскую. Под главным пищевым продуктом подразумевается айдабольская водка кустарного розлива в 5-литровые пластмассовые емкости. Также в народе ее окрестили «царской». Относительно дешевый и сердитый алкогольный напиток обрел такую популярность, что другой водки у людей просто на столах нет.

Байка родилась неспроста. Дескать, водки пей – не хочу, а хлеба собственной выпечки нет. Торгуют тайыншинским, володарским, кокшетауским, красноярским, каким угодно, но только не зерендинским. По большому счету, хлебозавод району и не нужен, хотя раньше таковой был. Рынок и без того хлебной продукцией перенасыщен. А вот об овощах, картофеле задуматься надо, тем более все условия для их производства природа зерендинцам преподнесла на блюдечке с голубой каемочкой.

Несколько лет назад я был в с. Чаглинке. Там при церковной общине создали ТОО по выращиванию капусты, моркови, свеклы, картофеля. На больших плантациях, расположенных в пойме местной речушки, значительными объемами возделывался в принципе домашний продукт. Никакой химии, стопроцентная экологическая безопасность, что придавало овощам особый вкус и качество.

Может быть, у меня устаревшие данные, однако как постоянный потребитель овощей я, например, не встречал в том же Кокшетау чаглинскую продукцию. В то же время этот бренд используют торговцы отовсюду, называя южный товар местным. Покупатель клюет, позже наступает разочарование. До наступления холодов заготовленные впрок овощи начинают гнить. Местный же продукт без порчи хранится до весны.

Вот почему важно иметь собственный продовольственный пояс, поставляющий на потребительский рынок доступный по цене, качественный товар.

– В текущем году планируем посадить картофель на 1 609 га, в том числе в аграрных предприятиях на 449 га, на домашнем подворье клубни разместятся на 1 160 га, – отмечает аким района. – Овощные плантации займут 380 га, что намного больше прошлогодних объемов.

Есть где хранить картофель. В с. Садовое реализован проект по строительству 3 овощехранилищ общей мощностью 6 тыс. тонн. Нынче зерендинцы намерены освоить 2 инвестпроекта – строительство маслозавода с выпуском бутилированного масла вблизи п. Гранитный и «АгроКрестьянский Двор» по выращиванию картофеля, грибов.

Беседуя с акимом о Кокшетауском продовольственном поясе, поймал себя на мысли, что мы его прежде развивали и укрепляли, используя наиболее легкий путь, – с помощью привозной продукции. Руководители регионов охотно докладывали населению о заключении договоров на поставку продукции по льготным ценам. Договора действительно заключались, но цены обгоняли друг друга.

Между прочим, сегодня на кокшетауском потребительском рынке самые дорогие свежие овощи из Караганды. Степногорские немного дешевле, а качество лучше. Почему бы в самом Кокшетау, не ссылаясь на отсутствие ТЭЦ, не производить под крышей те же огурцы, помидоры, болгарский перец? С водой нет проблем, с земельными угодьями – тоже. Вокруг областного центра на отдельных участках бурьян много лет произрастает.

– Что касается овощей, картофеля, мы недорабатываем, – откровенно признает аким района. – Правда, заметные подвижки в этом вопросе есть.

Уверен, что похожие мысли посещают отцов областного центра. Некогда знаменитый на весь Союз совхоз «Красноярский» круглый год поставлял суперкачественную овощную продукцию, которая пользовалась повышенным спросом даже во Владивостоке. Хозяйство находилось в 7 км от города. Есть все условия для его возрождения, требуется желание.