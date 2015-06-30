Домашняя арена "Барсов" Статьи 769 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Расправить плечи



Клуб из Астаны с первых же дней после образования Континентальной хоккейной лиги стал принимать активное участие в этом уникальном международном проекте. Тогда же "второе дыхание" получило и развитие хоккея в стране. Тысячи мальчишек потянулись вслед за своими кумирами на лед, мечтая стать настоящими профессио­налами, участвовать в первенствах мира и олимпиадах. Кстати, сейчас на нелегкие занятия с клюшкой приходят и девушки. Лучшие из них попадают в местный клуб "Томирис", а далее – и в национальную сборную.



Конечно же, на первоначальном этапе возникало немало сложностей, связанных в первую очередь с нехваткой специальных площадок. Главной ареной столичной команды долгие годы оставался ледовый дворец "Казахстан". В свое время и он был современен, но новые реалии требовали других условий, причем не только для спортсменов, но и болельщиков.



И вот вопрос о том, когда же в столице появится стадион, отвечающий всем требованиям, ушел в небытие. Совсем скоро чудо-арена распахнет свои двери, и мы в полной мере сможем насладиться захватывающей игрой любимой команды.



Болельщик – главная фигура



Многофункциональная ледовая арена площадью более 50 000 кв. м располагается рядом с крытой футбольной ареной, велотреком и конькобежным дворцом. Впору говорить о настоящем спортивном кластере, который оригинально вписывается в замечательный облик нашей молодой столицы. При этом все сооружения отвечают самым высоким международным требованиям. Они уже не раз становились центром спортивных, музыкальных и общественно значимых мероприятий.



Новый ледовый дворец сможет вместить 12 тыс. поклонников главного хоккейного клуба страны, выступающего в элитной лиге, где представлены лучшие дружины Евразийского континента. Не только наши болельщики, но и России, Беларуси, Латвии, Финляндии, Словакии, Хорватии активно обсуждают возможности новой арены и непременно хотят попасть сюда, когда их любимые команды отправятся в Казахстан. Им будет на что посмотреть, ведь маркетинговая служба "Барыса" обещает удовлетворить самые высокие запросы.



Всего здесь будет три уровня зрительских мест. Причем угол наклона трибун – особая уникальность арены – таков, что игру будет хорошо видно из любого места, даже с самых высоких точек.



На каждом этаже планируется разместить специальные фудкорты – а значит, подкрепиться можно будет не только перед самим матчем, но и в перерывах. Уже сейчас ведутся предварительные переговоры с брендовыми компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке фаст-фуда. Кроме этого, во дворце расположатся отдельные ВИП-боксы для притязательных фанатов, порадует и специальный ресторан, выходящий окнами на площадку, где будет проходить игра.



Играют звезды



Приятных сюрпризов будет много. К примеру, предусмотрено создание Музея казахстанского хоккея, где желающие смогут ознакомиться с историей развития этого вида спорта в республике, узнать интересные факты из жизни звезд отечественного хоккея. Внутри дворца разместятся и два специализированных магазина, где будет продаваться различная атрибутика.



Уникальна и хоккейная коробка, которая может трансформироваться как под европейский стандарт, так и под североамериканский. За качество льда отвечают финские специалисты из компании, работающей на этом рынке более 60 лет.



Самые высокие требования предъявляются к уровню безопасности игровой площадки – у бортов не будет ни единого острого края, что в разы снизит травматизм среди спортсменов. Да и размер стекла установят в соответствии с новыми правилами Международной федерации хоккея. Зрительские места теперь вплотную приблизятся к стеклянному ограждению, а это – новые ощущения от матчей.



Стоит отметить, что арена будет жить не только хоккеем. За 6 часов специализированных работ она сможет полностью изменить свой внешний вид. Помимо спортивных мероприятий, здесь пропишутся и культурно-массовые, например, концерты звезд эстрады.



Рядом с основной ареной будет функционировать раскаточный каток. Кроме того, арена вместила в себя еще и водный комплекс – с бассейном олимпийских стандартов и вышками для прыжков. Разнообразный спектр возможностей этого суперсовременного комплекса, несомненно, поразит всех.