Домашняя ферма Свежий выпуск 561 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Мастер сельского профтех­училища много лет назад сменил работу, всецело посвятив себя сельскому хозяйству. Сегодня подворье селянина больше напоминает откормочную площадку, на которой подрастают бычки и лошади. Сейчас на мини-ферме содержатся два десятка голов, но как только закончится сезон сельскохозяйственных работ, живности станет раза в четыре больше. Так повторяется из года в год.

Начиная с весны, супруга Шамшиддина Абдраимова, сыновья и снохи большую часть времени проводят в поле. Семья владеет 6 га земли, на которой выращивают овощи и корма. В нынешнем году 4 га отвели под картофель, а оставшуюся землю засеяли клевером, собирая за сезон несколько урожаев кормовой культуры. Уже сегодня под навесом складированы десятки тюков высушенного клевера, заготовленного на зиму.

Средства, вырученные от продажи картофеля, уже осенью пойдут на закуп КРС для последующего откорма. Вся семья переключится на уход за животными, которые полгода будут набирать привес. Ближе к весне их пустят на убой, благо в ауле обустроено 19 убойных пунктов, 3 из которых оснащены специальными лабораториями.

– Животные получают только натуральные корма, так что мясо – отменного качества, – хвалится хозяин. – Продукцию оптом скупают для розничной продажи потребителям Алматы и Астаны. Оптовые покупатели сами приезжают к нам, выстраиваясь буквально в очередь за товаром.

Шамшиддин Абдраимов в своем увлечении животноводством в Карабулаке далеко не одинок. В этом селе домашнюю ферму можно найти чуть ли не на каждом подворье. В большом населенном пункте насчитывается 6 570 дворов, где содержится 79 тыс. голов КРС, 17 тыс. лошадей и около 25 тыс. овец. Так селяне решают для себя и своих семей вопрос занятости и материального достатка, а заодно обеспечивают продовольственную безопасность республики.



