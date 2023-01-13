Домашняя победа

Флагман казахстанского баскетбола, выступающий в регулярном первенстве международной Единой лиги ВТБ на столичном велотреке «Сарыарка», принимал лучшую команду Беларуси и добился уверенной победы со счетом 77:48.

Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал американский легионер Майкл Майерс, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов, 14 очков набрал игрок сборной Казахстана Рустам Мурзагалиев, а еще 13 баллов на счету российского легионера Даниила Аксенова. В сос­таве «Минска» лучшим игроком, набравшим 12 очков, стал американский форвард Зак Смит, а еще 11 баллов белорусской дружине принес игрок национальной команды этой страны Владислав Близнюк.

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун так отреагировал на поражение: «Поздравлю соперников – они были очень хорошо готовы к сегодняшнему матчу. Казахстанцы, на мой взгляд, играли очень неплохо как в защите, так и в нападении. Цифры говорят сами за себя: эффективность наших действий на всю команду составила 33 против 104 у соперника. На 10 голевых передач мы умудрились сделать 20 потерь, промазали уйму свободных бросков. Поэтому рассчитывать на какой-то положительный результат не стоит и в дальнейшем... с такой-то игрой».

В следующем туре, который состоится уже 14 января, «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА.