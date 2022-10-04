Домашняя победа

Столичный «Барыс» на своей площадке в драматичном поединке вырвал победу у «Сочи».

Очередную домашнюю серию в рамках регулярного международного чемпионата Континентальной хоккейной лиги клуб из Астаны начал с противостояния с командой из Сочи. Причем к поединку он подошел в качестве фаворита, так как до этого одержал две яркие победы.

Что касается сочинских «лео­пардов» (это животное – талисман данного российского клуба), то до встречи с казахстанской дружиной все их причисляли к явным аутсайдерам, они набрали в этом сезоне лишь шесть очков. Тем не менее именно в Астане они были в шаге от громкой сенсации.

Уже в первом периоде гости повели со счетом 2:0 после того, как на 4-й минуте счет у них открыл Никита Зоркин, а на 15-й вторую результативную атаку провел Никита Пивцакин.

Самой зрелищной и в чем-то драматичной получилась вторая двадцатиминутка. На 22-й минуте в составе казахстанской команды большинство реализовал Антон Сагадеев. А затем на поле блес­нули и наши американские легионеры. На 26-й минуте счет сравнял Джереми Бракко, а на 29-й «барсов» вывел вперед Энтони Луис, сделав счет 3:2 в пользу хозяев. Казалось бы, удача пришла к нам, но не тут-то было... Спустя всего лишь минуту россияне усилиями Никиты Попугаева не только восстановили равновесие, но и на 38-й минуте опять вышли вперед, когда этот форвард записал на свой счет дубль.

В третьем периоде ошибки нашей команды пришлось исправлять капитану «Барыса», канадцу Линдену Вею, который на 46-й минуте вновь сделал счет равным – 4:4. Когда же основное время закончилось, и игра перешла в овертайм, Вей вновь стал героем, забросив победную шайбу на 2-й минуте дополнительного времени. Тем самым он принес нам победу с итоговым счетом 5:4.

По словам главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, игра получилась непростой:

– Плохое начало с нашей стороны было. Голы достаточно легкие пропустили, не хватало энергии, чтобы надежно играть в обороне. И все же я могу поблагодарить ребят за реакцию на первый провальный период, за то, что мы смогли серьезно прибавить и переломить игру. Не опустили руки, могли даже в основное время выиграть. Ребята сражались и вырвали в овертайме победу.

В свою очередь наставник «Сочи» Андрей Назаров подчеркнул:

– На мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно. Играли против сильного противника. Мы разбирали матч, почти не увидели ни одной слабой стороны. Довольны, что забили четыре, но и пропустили... Готовимся к следующей игре.

Очередной поединок казахстанский клуб проведет сегодня против нижнекамского «Нефтехимика».