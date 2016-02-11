Родилась и выросла Настя в пригородном поселке Махамбет. Отец по профессии механик-механизатор, мать работает учителем в школе. Настя, сколько себя помнит, всегда помогала им и по дому, и по хозяйству. На селе к труду рано приучают. Это умение очень пригодилось.

Секрет успеха заключается как раз в том, чтобы за день успеть переделать массу дел. И еще она привыкла все, за что ни берется, делать на отлично. С отличием окончила школу и с красным дипломом химико-технологический факультет Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. М. Утемисова. Профессию выбрала не случайно, а вполне обдуманно. В регионе и в стране реализуется индустриально-инновационная программа. Ее специальность всегда будет востребованной. Знаний много не бывает. Поэтому продолжает учиться в магистратуре.

Хотя в паспорте записано «русская», в ней соединились еще и белорусские, татарские, немецкие корни. Белорусских предков все-таки больше. Наверное, поэтому случай привел ее в белорусское этнокультурное объединение «Громада». С его председателем Михаилом Алексеевичем Беляевым она познакомилась на юбилее, посвященном 50-летию ЗКАТУ. Он пригласил ее в объединение. Поскольку и прежде Настя активно работала в университетском клубе «Достык», согласилась сразу, чему сейчас чрезвычайно рада. От руководителя в любом коллективе зависит очень много.

«Громаде» повезло. Михаил Алексеевич – человек ищущий, «моторный», что подтверждает вся его биография. Даже в армии профессия у него была многопрофильной – сапер-водолаз-разведчик. Демобилизовавшись, успел поработать на рыболовном траулере, в мастерской по ремонту бытовой техники, водил поезда и выращивал виноград. И во всех этих совсем не похожих занятиях весьма преуспел­. С такой же добросовестностью и напористостью относится и к руководству «Громадой». Хотя белорусов в области немного, их дела и планы вполне соответствуют названию объе­динения.

Без «Громады» не обходится ни одно мероприятие областной ассамблеи. А в год 20-летия АНК их было столько, что не перечесть. Но главное не в количестве, а в том, что готовятся они от души и от всего сердца. Ведь только при таком подходе можно вовлечь в орбиту общих дел молодежь, передавая ей эстафету согласия и взаимопонимания. Насте доверено возглавить молодежное крыло объединения. Ей тоже организаторских способностей не занимать. К тому же и талантами не обделена.

Музыкальные способнос­ти она унаследовала от отца. Он отлично играет на гитаре. В молодые годы участвовал в ансамбле. Когда работал дальнобойщиком, в пути всегда пел. С песней и дорога веселее, и за рулем не уснешь. Настя говорит, что ходить и петь она начала одновременно. Первый раз выступала на сцене сельского дома культуры еще в дошкольном возрасте. С тех пор и шагает по жизни с песней. К слову, выучить казахский язык на бытовом уровне тоже помогла песня. Она как нельзя лучше закрепляет знания и пополняет словарный запас. Казахские песни – напевные, лиричные, наполненные глубинным смыслом – покорили ее сразу и навсегда. Она – победитель областного конкурса «Абай окулары».

Чаще всего в таких состязаниях побеждают те, кто родился в поселках с компактным проживанием казахов. Настя же выу­чила государственный язык в школе и продолжает его совершенствовать. С гордостью рассказывает о том, что ее младшая сестра Надя ходила в казахский детский сад. Сейчас ей девять лет. Сестренка тоже хорошо поет, аккомпанируя себе на синтезаторе. Так что в воздухе витает идея создания семейного ансамбля. Правда, у мамы другие способности. Она прекрасная рукодельница. И как отличный педагог обладает главным талантом – убеждать, вовремя дать совет, так похвалить, что хочется добиться лучшего результата.

Именно по ее совету Настя решила учиться в магистратуре. Темой своей диссертации выбрала исследование местного сырья, в частности глин. Сейчас они применяются только при производстве строительных материалов. Она же доказывает, что глины расположенного в области месторождения вполне пригодны для использования в буровых установках нефтегазовых месторождений. Такое прикладное направление может принести реальный и немалый эффект, поэтому молодой ученый решительно намерена доказывать свою правоту. Но в числе недропользователей немало инофирм. Чтобы сотрудничать с ними, нужно знать английский язык. Для нее и это не препятствие. Настя занимается на курсах в центре языков и компьютерных технологий. Сейчас уже изучает четвертый уровень английского языка.

Несмотря на занятость, находит время и для «Громады». Там она решила заняться своей родословной. Как оказалось, по ней можно отслеживать историю. Так совпало, что ее дедушки и по материнской, и по отцовской линии приехали в Приуралье во время освоения целины. Здесь, повстречав свою любовь и судьбу, остались навсегда. Еще одно интересное совпадение состоит в том, что оба деда после целинной эпопеи занимались пчеловодством. Настя решила выяснить и более глубокие корни. Ее прадед Георгий Тимофеевич Царюк в Гродненской области возглавлял колхоз. Во время войны чудом избежал расстрела, поскольку поддерживал связь с братом-партизаном. Больше всего сведений сохранилось о дяде братьев – Герое Советского Союза Владимире Зеноновиче Царюке, который возглавлял штаб организованного им партизанского соединения. Его отрядами было пущено под откос более полутысячи вражес­ких военных эшелонов, взорваны свыше 600 мостов, сотни автомашин. В деревне Большое Обрино создан его мемориальный музей, в деревне Еремечи установлен бюст. Именем Владимира Царюка названы улицы в городах Минске, Барановичах, Столбцах и в поселке Кореличи. Словом, прошлым своих предков Настя гордится.

– Но еще больше я горжусь тем, что живу в Казахстане, где всем можно изучать свою национальную культуру, обычаи, традиции и одновременно чувствовать себя истинными казахстанцами, – говорит она. – Сейчас мне и еще нескольким молодым людям разных национальностей доверено участвовать в прекрасном и полезном проекте областного телеканала «Казахстан-Орал» «Звучи, домбра дружбы». Преподаватель музыкального колледжа им. Курмангазы Айгуль Куснетденова учит нас играть на домбре. Мы уже освоили технику исполнения песен и сейчас перешли к более сложному этапу – кюям. Вместе с нами могут учиться и телезрители. Когда я выхожу на сцену и чувствую благожелательный настрой зала, получаю заряд доброй энергетики, которого хватает на много дней вперед. Это и есть состоя­ние, о котором говорят­: когда душа поет.