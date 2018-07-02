​Домбра – душа народа

В текущем году в календаре праздников Казахстана появился новый – Национальный день домбры. И масштабнее всего его отметили в Астане. В торжественных мероприятиях на площади у монумента «Қазақ елі» принял участие Президент Нурсултан­ Назарбаев, лично поздравивший всех казахстанцев.

Выступая перед собравшимися, Глава государства подчеркнул, какое важное место занимает домбра в культуре и истории казахского народа.

– Недавно моим Указом первое воскресенье июля было объявлено Национальным днем домбры. Сегодня во всех регионах страны отмечают этот праздник. Домбра – это душа казаха, его история, традиции, вся его жизнь, – отметил Президент.

Как подчеркнул Нурсултан

Назарбаев, сегодня домбра является казахским брендом, в рамках программы «Рухани жаңғыру» этот инструмент внес особый вклад в популяризацию казахской национальной культуры в современном мире, формирует ее неповторимый и узнаваемый облик.

Президент напомнил, что дом­бра и кюи внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета и Сугура, Казангапа и Дины являются уникальными образцами казахского музыкального искусства. Для казахского народа домбра – священное наследие, а музыканты-кюйши всегда высоко почитались, и эти традиции сохраняются по сию пору.

– Через звуки струн и мелодии кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности и традиции. Символично, что Национальный день домбры получает свое рождение в Астане – сердце независимого Казахстана, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что Национальный день домбры повысит интерес и стремление подрас­тающего поколения к изучению домбры и национального искусства.

В ходе мероприятия на площади «Қазақ Елі» более 2 000 музыкантов в едином оркестре под руководством дирижера Айткали Жайымова исполнили на домбре знаменитые казахские кюи.

По завершении концерта Нурсултан Назарбаев также посетил выставку прикладного искусства.