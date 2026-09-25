Домбра на заказ

Статьи,Ремесло
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Три года назад экс-участник этно-фьюжн-группы Astar Асет Шамшиден изготовил в домашних условиях первую домбру, а сегодня расширяет мастерскую по производству музыкальных инструментов.

фото из личного архива Асета Шамшидена

Асет – уроженец села Кызылту Талгарского района. Интерес к музыке у молодого мужчины проявился еще в детстве. Окончив музыкальную школу и колледж по классу домбры, он поступил в Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы. Получив диплом вуза, талантливый парень несколько лет работал по специальности. В составе ансамбля Astar неоднократно становился победителем различных творческих конкурсов, лауреатом почетных премий, присуждаемых молодым исполнителям.

Но потом появилась идея самому изготавливать музыкальные инструменты, для чего сельчанин освоил столярное дело, изучил технологию производства, открыл в родном селе небольшой цех.

Недавно начинающий предприниматель стал участником программы «Ауыл аманаты». Бизнес-план Асета получил одобрение, ему выдали льготный кредит на сумму 9,2 млн тенге под 2,5% годовых. Полученные средства ремесленник потратил на оснащение мас­терской: приобрел лазерный, торцовочный и рейсмусовый станки, а также другое оборудование для обработки древесины.

– Домбра – вещь индивидуальная, должна прослужить не одному поколению музыкантов, – рассказывает молодой человек. – Нужно правильно подобрать дерево, ведь каждая порода звучит по-разному. Работа кропотливая, а товар штучный. Необходимо быть терпеливым, внимательным. Лично мне помогает мой музыкальный слух. Без него сложно понять, какой будет звук готового инструмента.

Немаловажно соблюдать технологию: строгать и сушить заготовку, а затем шлифовать ее, красить и клеить. Все детали ремесленник изготавливает тщательно, дотошно. По его словам, финансовая поддержка государства стала хорошим подспорьем. Теперь работать стало легче, процесс идет намного быстрее.

К слову, сам Асет играет не только на домб­ре, но и на гитаре, шанкобызе, шертере. Руководитель мастерской готов трудоустроить нескольких человек и обучать новичков на месте. Главный критерий отбора кадров – трудолюбие и уважительное отношение к культурному наследию народа.

#домбра #ремесло #музыкальные инструменты #Асет Шамшиден

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