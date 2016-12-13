Статьи Домбры чарующие звуки Сергей ГОРБУНОВ, Любовь ДОБРОТА, Наталья РЫЖКОВА, Айгуль БИДАНОВА, Рэм МИХАЙЛОВ, Валерий МЕРЦАЛОВ, Жубаныш БАЙГУРИНОВ

...Для посетителей крупнейшего в Павлодаре ТРЦ «Батыр молл» эта акция, организованная в рамках проходящих в республике «25 звездных дней» и направленная на популяризацию национального культурного наследия, стала приятной неожиданностью. Люди, услышав первые аккорды, даже слегка опешили, а потом, очарованные музыкой и игрой домбристов, заулыбались, начали подходить к оркестру, благодарить исполнителей. А когда музыка смолкла, никто не спешил расходиться. Ведь «Сарыарқа» близка и понятна всем, это одна из самых любимых мелодий в нашей стране.



В Шымкенте флэшмоб прошел в здании «Оңтүстік цирк» и предшествовал церемонии торжественного вручения премии акима области лучшим работникам в сфере культуры. Чарующие звуки домбры уходили под купол цирка, заполнили весь огромный зал, пробудив у слушателей чувство гордости за свою родину. Сборный ансамбль из 25 музыкантов под руководством Чингиза Исаева объединил начинающих домбристов и признанных мастеров – учащихся Южно-Казахстанского областного музыкального колледжа и музыкантов оркестра казахских народных инструментов «Сугир» областной филармонии им. Ш. Калдаякова. К слову, состоявшийся флэшмоб не первый для домбристов Шымкента, которые уже исполняли на площади возле железнодорожного вокзала произведения Курмангазы, порадовав своим мастерством не только горожан, но и многочисленных гостей Шымкента.



В единый оркестр страны слаженно влились голоса свыше 70 домбр карагандинских исполнителей. Профессиональные музыканты Концертного объединения им. К. Байжанова, студенты колледжа искусств и медицинского университета, учащиеся областной специализированной школы-интерната, музыкальных и школ искусств, Назарбаев Интеллектуальной школы, образовав домбровый оркестр, исполнили кюй «Сарыарқа». Следуя за профессиональными музыкантами, ребята старались играть так же темпераментно и страстно, как это делал когда-то сам автор.



В Семее музыкальный флэшмоб «Ұлы дала ұландары» («Мы – дети Великой степи!»), посвященный 25-летию Независимости, провели учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления, выбрав для этого многолюдную площадку в ТД «Апрель». В акции приняли участие 30 домбристов, которые сыграли знаменитые кюи «Сарыарқа», «Балбырауын» и «Адай».



В Атырау сразу в трех ТРЦ творческие коллективы области представили известные музыкальные композиции.



– Мы исполнили в одно время с другими оркестрами страны кюй «Сарыарқа», а также другие сочинения великого Курмангазы, – говорил руководитель оркестра казахских народных инструментов им. Д. Нурпеисовой Камбар Дюсембай. – Выступления в неформальной обстановке становятся хорошей традицией. Тем самым мы обращаем внимание, что не хлебом единым жив человек, нужно уделять время духовному развитию. Радует, что среди слушателей много молодежи.



Музыкант подчеркивает, что за годы независимости произошло возрождение самобытного народного искусства, а музыку казахских композиторов узнали и полюбили далеко за пределами республики.



В посвященный 25-летию Независимости День культуры и духовности североказахстанские участники флэшмоба встретились в крупнейшем ТРЦ Петропавловска «Рахмет». В единый коллектив собрались артисты оркестра казахских народных инструментов «Сегiсерi» областной филармонии, домбристы школы искусств «Мерей», юные дарования из Назарбаев Интеллектуальной школы химико-био­логического направления, городской классической гимназии и Бескольской средней школы Кызылжарского района – всего 50 человек. Кюй «Сарыарқа» прозвучал в их исполнении с таким подъемом, что вмиг собравшиеся многочисленные слушатели, когда стихли последние аккорды, никак не хотели расходиться. Как и сами музыканты, исполнившие еще два классических произведения.



В Актобе флэшмоб состоялся на сцене фудкорта ТРЦ «МЕГА». В нем приняли участие студенты музыкального колледжа им. А. Жубанова и профессиональные музыканты ансамбля областной филармонии им. Г. Жубановой. «Сарыарқа» в исполнении 60 музыкантов заворожила слушателей, которые словно перенеслись в бескрайние просторы казахской степи. Затем домбристы исполнили пользующиеся огромной популярностью кюи Казангапа, Даулеткерея, произведения Ахмета Жубанова, Нургисы Тлендиева и других композиторов.

