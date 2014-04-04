Домовой сыч, белёк и черный гриф

Не каждый день можно видеть семиреченского лягушкозуба, хохлатую чернеть или степную агаму. А фотомастер Олег Белялов видел всех этих замечательных представителей казахстанской фауны и даже запечатлел. Так появились снимки хвостатого земноводного, готовой к бою птицы-ныряльщицы из семейства утиных и философски настроенной ящерицы. Хотя сам автор, позиционирующий себя как иллюстратор книг, всегда принципиально называет работы без лирики, просто и емко: «Домовой сыч. Текесская долина», «Белёк. Каспийское море», «Черные грифы. Бухтарминская долина».

Студенты академии с удовольствием рассматривали снимки и спрашивали, как автору удалось создать такую интересную фотоколлекцию. А началось все в детстве, когда 10-летний Олег принимал участие в фильмах отца. Именно он и привил мальчику любовь к окружающему миру. Неутомимый кинонатуралист Вячеслав Алиевич пришел в кино сразу после окончания школы, начинал ассистентом оператора на фильме Шакена Айманова «Поэма о любви». Потом окончил операторский факультет ВГИКа.­ Как оператор и режиссер снял 56 фильмов – целую эпопею о природе Казахстана. Основная часть этого наследия – научно-популярные ленты, снятые на «Казахфильме» в 70–80-е годы по заказу Госкино и Центрального ТВ СССР. Они составляют золотой фонд анималистического кино всего бывшего Союза. За фильмы «Дом для серпоклюва» и «Устюртский муфлон» Белялов и его супруга Лариса Мухамедгалиева, тоже режиссер и сценарист, были удостоены Государственной премии КазССР.

Олег Белялов, как и отец, всю свою сознательную жизнь посвятил съемкам уникальных мест Казахстана, его флоры и фауны. Как и отец, сын стал великолепным фотографом и кинооператором, мастером в съемке животного мира. С 2001 года Олег Белялов – член жюри фотоконкурса «Золотой объектив Алматы».

В рамках выставки студенты увидели исторические кадры моментов съемок фильмов «Беркуты» и «Дом для серпоклюва» и узнали, что целых 90 дней их автор просидел в своем «съемочном гнезде», наблюдая, как самка высиживала потомство, как птенцы отправились в свой первый полет.

– Я рад, что показ отцовских фильмов состоялся в стенах учебного заведения, где учатся операторы, – сказал О. Белялов. – Хотелось привлечь внимание молодежи не столько к своей выставке, сколько к памяти отца и его творчеству. Я много лет работал с ним, мы были большими друзьями, и нас объединял общий интерес. А вот поколению, которое родилось в 90-е годы, неизвестно, что был такой кинодокументалист.

Белялов-младший сетует, что, изначально огородившись от всего мира и с головой уйдя в орнитологию, он мало снимал отца. Таких кадров осталось немного, и все они вой­дут в книгу воспоминаний, над которой Олег сейчас работает. Зато сохранилась масса снимков природы, которую Белялов-старший любил и которая его вдохновляла. Я спросила Олега: «На современной аппаратуре каждый может хорошо снимать. А как же тогда творчество?»

– Сейчас настало счастливое время для фотографии. Человек, у которого есть творческие устремления, находится в очень выгодном положении, – уверен он. – Когда-то нам были недоступны «кодаки», была неважная пленка, аппаратура, но при этом люди, как мой отец, делали то, что считали нужным, и добивались успехов. Почему же сейчас нет таких фильмов? Потому что есть немного людей, которые всю жизнь остаются верны своему убеждению, пристрастию и призванию. И если рядом с тобой живет и трудится человек, который может научить, направить, дать профессиональные и жизненные ориентиры, эти знания и умения с гордостью за учителя нужно передать следующим поколениям.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ,

Алматы