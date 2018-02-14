​Домой с «серебром»

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В иранском Табризе прошел международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе. Чуть ранее в этих же состязаниях, но в греко-римском стиле весьма успешно выступили казахстанские палуаны. Скромнее у нас оказались результаты в вольном стиле, где только Нурлан Бекжанов (весовая категория до 74 кг) пробился в призеры. Он занял 2-е место, уступив в финале Алипаше Умарпашаеву из Болгарии. Бронзовыми призерами в этом весе стали иранец Хамед Рашиди и турок Якуп Гор.

Победителями состязаний наз­ваны четверо хозяев ковра, по два спортсмена – из Турции и Монголии, по одному – Беларуси и Болгарии. Помимо этих стран своих борцов на турнир прислали Украи­на, Азербайджан, Грузия, Армения, Туркменистан, Кыргызстан и другие.

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