Полицейские Туркестанской области задержали домушника, причастного к более чем 50 квартирным кражам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции региона.

«Сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с Казыгуртским районным отделом полиции задержали квартирного вора, причастного к более чем 50 кражам чужого имущества, совершенных в нескольких районах области.

Установлено, что домушник с помощью подручных средств вскрывал пластиковые окна и похищал из домов деньги и золотые изделия. Краденое имущество он затем сдавал в ломбарды города Шымкент, а деньги тратил на свои нужды», – рассказал на брифинге заместитель начальника ДП области подполковник полиции Курманбек Сахов.

Так, в дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, ночью к ней в дом проникли воры и похитили из шкафа 1 миллион тенге и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов тенге.

«С целью раскрытия краж мы создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции и Казыгуртского РОП. Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия, в том числе опросили очевидцев и прочесали близлежащие территории.

В результате проделанной огромной и скрупулезной работы в ходе оперативно-розыскных мероприятий нами задержан подозреваемый, житель Шымкента, ранее судимый за кражи.

Как выяснилось, несмотря на прежнюю судимость, мужчина не сделал для себя никаких выводов и повторно совершил преступления. На сегодня установлена причастность домушника к более чем 50 кражам чужого имущества на территории Казыгуртского, Келесского, Сарыагашского и Ордабасинского районов с 2020 по 2022 годы», – сообщил Сахов.

Установлено, что домушник приезжал в указанные районы ночью. Вскрывал пластиковые окна, проникал в жилища, где отсутствовали хозяева, и похищал попавшие под руку деньги и золотые изделия.

«В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Часть похищенного золота в качестве вещественного доказательства изъята и возвращена законным владельцам. Следствием устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также возможные соучастники краж», – резюмировал он.