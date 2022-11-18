Дон де Морон, чак-чак и соломенное чудо

Даже за один день фестиваля можно с головой окунуться в традиции другой страны.

Признаться, больше всего из анонсированной культурной программы Международного фестиваля «Alem Saz» мне хотелось попасть на мастер-класс по фламенко – испанцы обещали научить всех желающих. Танцевать я не умею (тем более страстные испанские танцы!), но как иначе описать действо, если сама его не опробуешь? А потому обулась максимально удобно, надела блузку понаряднее (вдруг будут фотографировать меня, кружащуюся в танце?) и отправилась постигать азы испанской хорео­графической мудрости.

Каково же было мое удивление, когда, войдя в камерный зал, я обнаружила, что танцевать фламенко никто и не собирался – мастер-класс был посвящен обучению игре на гитаре музыки фламенко. Неловко потоптавшись и окончательно убедившись, что из-за кулис не выпорхнут огненные танцовщицы, я стала прислушиваться к беглой испанской речи Дани де Морона, одного из лучших фламенко-гитаристов XXI века. Насколько быстро Дани говорил, настолько же быстро его длиннющие пальцы, будто каучуковые, бегали по струнам гитары. Кстати, гитары необычной: для игры фламенко уважающий себя музыкант обязательно приобретет специальную – фламенковую. Отличие ее от классической состоит в материале изготовления (как правило, это кипарис) – он делает струны особенно звонкими, а сам инструмент – заметно легким.

Каждому слову и тону струн вникали поклонники жанра: благоговейно перешептываясь, они завороженно смотрели на сцену; те, кто хотел попрактиковаться, принесли гитары с собой. И даже если кто не понимал испанского, выручала переводчик. Маэстро подбадривал: все получится, в этом и состоит его миссия – объяснить особенности и научить. Ученики запоминали: основной ритм – три четверти, четыре четверти, но он легко может меняться, уходя на фригийский лад. За точность переданного переводчиком руку на отсечение не даю…

Но знаете, что удивительно? Вот ты пришел полюбоваться танцем, может, даже в нем по­участвовать, а попал на инструментальный концерт одного музыканта. И это расхождение тебя совсем не разочаровало! Даже будучи совсем не «в теме», невозможно не восхититься звучанием гитарных струн в руках всемирно известного инструменталиста…

К слову, удивление тем, что фламенко – это не только танец, но еще и гитарная музыка, ждало и некоторых из гостей, пришедших вечером на концерт дона де Морона и его коллеги перкуссиониста Агустина Диассеры. Последний, как говорят про него в Сети, способен и кастрюлю превратить в музыкальный инструмент, издающий весьма натуральные звуки, капель дож­дя, например. Так что, придя за одним, публика нашла другое, но столь же впечатляющее.

Россияне же представили в свой день фотовыставку #БольшеЧем30 («Россия глазами молодых казахстанцев») и этнографическую экспозицию, подготовленную представительством Башкортостана. А вот чак-чаком всех угощало уже представительство Татарстана. «Лакомились» гости и музыкальным угощением: на сцене «зажигали» казачий народный хор «Станичники» имени Виктора Иванова, татарский ансамбль «Дуслык» и школа лезгинки ZAZAN. Кроме того, всех бесплатно приглашали на показы лучших современных российских мультфильмов.

Очень понравились белорусы! «Форвардом» творческой части выступила Раиса Романеня, народный мастер Республики Беларусь. Как думаете, в каком виде творчества? А удивительном – соломоплетении! Традиции белорусского соломоплетения имеют многовековые корни, а изделия из стебельков злаковых есть практически в каждом белорусском доме.

– Чтобы соломка была гибкой и податливой, ее сначала надо обдать кипятком, – делится секретами мастерства (но далеко не всеми!) Раиса Александровна. Перед ней – красота: нарядные куколки, полностью из золотис­той соломки, венки на голову, изящные подвески, венки на двери, просто картины. В ее ловких пальцах длинные лучики соломки заплетаются в колокольчик.

Мне предлагают попробовать, Раиса Александровна показывает, как правильно перекидывать соломинки, чтобы раньше времени не расширить вязку. Держать заготовку надо очень нежно – соломка не должна помяться. И вот так, лучик за лучиком, и выходят из рук мастерицы самые причудливые работы. Из моих рук, к сожалению, колокольчик так и не появился – сноровки не хватило! И неудивительно: для такой тонкой работы нужен опыт и, безусловно, дар. Раисе Романене и того и другого не занимать: художник по образованию и призванию, уже много лет она посвящает себя соломоплетению, ее работы есть в коллекциях знающих людей по всему миру.

– Ну как ее, соломку, не любить? Вы вот даже дома ее на стенку повесьте, хотя бы маленькую подвеску, и сразу почувствуете – как будто свет от нее исходит, тепло…

Поведал о культуре белорусов и Петр Цалко, директор государственного учреждения культуры «Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им. Шклярова». Демонстрировал национальные одеяния на очаровательной девушке-помощнице.

– По костюму, его элементам и узорам можно было легко понять о женщине многое. Красная лента на платье на ночь развязывалась – чтобы душа отлетала отдохнуть, с утра завязывалась, чтобы при себе душа держалась. Для белорусов значим красный цвет в одеянии. Красный – это кровь, это жизнь. Новорожденному шили рубашечки с тоненькой красной полоской, постепенно, с возрастом, увеличивая количество красного шитья на одежде; как только девушка выходила замуж, «кровь» потихоньку уходила с нарядов. Традиционный узор называется «лапа», – Петр схоже скрещивает кисти рук в форме орнамента. – Девушка вышивала себе рубахи на приданое сама, а вот женщины уже ткали на станках. Подобный узор – плечевой, а вот по подолу пускали всегда «виноград» – зреющая лоза, еще один символ молодос­ти. Девушек, к слову, отдавали замуж рано – лет в 16.

Показали и как завязывать пояс (для работы во дворе дома – своя техника завязывания, для выхода «в люди» – иная), и как правильно надевать платок, который был в те времена аксессуаром исключительно замужних женщин – как и рубаха, вышитый и с преобладанием красного цвета. Снимать его нельзя было даже дома – негоже ходить перед образами с непокрытой головой. Еще одна особенность: цвет платка становился полностью белым, когда женщина женила младшего сына – долг выполнен, почет и уважение заслужены.

О тонкостях традиций слушать можно было бесконечно. Как и наслаждаться музыкальной частью программы, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Беларусью. Перед публикой выступил заслуженный коллектив Минского тракторного завода. По словам консула Посольства Беларуси в Казахстане Екатерины Шелеговой, ансамбль, несмотря на свою многолетнюю историю, идет в ногу со временем, и даже музыкальный материал прошлых лет удачно адаптирует под современное звучание благодаря грамотной аранжировке. Выступили также заслуженные мастера БелГосфилармонии.

В «турецкий» день публике предложили сразу три кинофильма, а изюминкой стал концерт с участием исполнителя традиционной турецкой музыки Мурата Ферхат Егул и любимцев казахстанцев – этно-фольклорного ансамбля TURAN.

Почти две недели фестиваля подошли к концу, и остается легкая грусть: жаль, что эти дни пролетели так быстро. Но есть и повод для радости. Наверняка следующий фестиваль подарит новые, не менее яркие эмоции и не менее интересные мастер-классы.